I školáci jsou dlužníky, z Karlovarského kraje jich mají nejvíc v Chodově

Na děti sice nemůže být uvalena přímo exekuce, jedná se pouze o evidenci, ale to se po dosažení plnoletosti mění. Dlužník tak vejde do dospělého života s dluhem, který začne splácet, až bude vydělávat. Během té doby mu navíc naskakují úroky z prodlení.

„V Chodově to mohou být především dluhy na odpadech a možná v knihovně,“ přiblížila koordinátorka sociálních služeb z Člověka v tísni Markéta Kavalíková, jaké poplatky děti dostávají nejčastěji do problémů.

„Město má vyhlášku, ve které eviduje poplatky za odvoz odpadů podle bydliště. Chce ho po každé osobě, tedy i po dítěti. Podle nás je ale neetické chtít poplatky za odpad po dětech, které nevydělávají,“ uvedla Kavalíková.

Chodov přiznává, že následky za dluhy za odpad mohou na děti skutečně dopadnout. „Skončili jsme s domluvou a přešli k vymáhání u všech. Je to v odpovědnosti rodičů. V tomto ohledu vidím selhání zákonného zástupce,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Exekuce se ale musí posuzovat případ od případu. „V případě odpadů platí to, co řekl Ústavní soud. Tam má odpovědnost rodič,“ vysvětlil exekutor Jiří Prošek. v případě dluhu za nezaplacené půjčovné v knihovně se podle něj už ale nelze bavit o tom, že je za dítě nebo mladistvého odpovědný zákonný zástupce.

„Dluhy za knihovnu jsou druhý případ. Tady se musí posoudit, jak bylo dítě staré. Pokud si knihu půjčí patnáctiletý, odpovídá za to, že ji vrátí. V tomto případě se posuzují mentální schopnosti jedince a jeho schopnosti plnit si své povinnosti,“ objasnil Prošek.

U mladistvých se vždy řeší povaha dluhu. „Podle zákoníku práce může mladistvý začít pracovat už od patnácti let,“ připomněl Prošek.

V tomto věku mladistvému exekutor nemůže zabavit majetek, ale v případě, že už si vydělává, může být na jeho výdělek uvalena exekuce. Rozhodně se nemůže stát, že by se do osmnácti let pohledávka promlčela.

„Mladistvým není co vzít, to exekutor chápe, ale nabíhají jim úroky z prodlení,“ řekl.

Přehled exekucí po celé republice se dá sledovat na webovém portálu mapaexekuci.cz. V případě potíží mohou lidé využít pomoc odborníků, a to například i ve zmíněném Chodově, kde mají dluhovou poradnu.