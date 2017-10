Investor plánuje ve Františkových Lázních špičkovou rehabilitační kliniku

Zástupce investora, jenž si zatím kvůli ochraně budoucí investice nepřeje zveřejňovat žádné podrobnosti, prozradil jen to, že se jedná o evropský kapitál. A také skutečnost, že společnost plánuje vedle kliniky ve Františkových Lázních současně vybudovat podobné zařízení ve středním Řecku.

Zastupitelé teď mají před sebou náročný úkol. Během zimních měsíců se musí na příchod firmy, která slibuje investici půl miliardy korun, důkladně připravit.

„Tak trochu to souvisí i s naší pomocí Řecku ohledně využití lázeňského potenciálu. Během jednání jsem se totiž setkal se zástupci firmy, která měla zájem investovat jak v Řecku, tak v České republice. Bylo třeba je přesvědčit, že právě Františkovy Lázně mohou nabídnout to, co hledají,“ uvedl františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Podle jeho slov si budoucí investoři lokalitu důkladně „proklepli“, a to včetně dopravní infrastruktury, služeb či vazeb na špičková pracoviště nemocnic, které se specializují na operace kloubů a na pacienty v akutních stavech po úrazech či mozkových mrtvicích.

„Františkovy Lázně se ve všech směrech ukázaly jako vhodný kandidát. V současné době se proto chystá studie zbrusu nové rehabilitační kliniky se 150 až 200 lůžky. Vzniknout by měla v prostoru historické budovy Luisiných lázní naproti společenskému domu. Směrem do parku by pak v nové přístavbě vyrostla zmiňovaná lůžková kapacita,“ řekl starosta.

Rehabilitační centrum doplní lázeňskou péči

Upozornil, že se v žádném případě nebude jednat o klasickou lázeňskou péči, ale naopak o „tvrdou“ rehabilitaci.

„Klinika bude určena pro pacienty po totálních endoprotézách, po náročných operacích, úrazech či mozkových příhodách. Tito lidé budou následně uživateli lázeňské péče, kvůli které by se do Františkových Lázní měli vracet. Investor též ocenil rovinatý terén města s upravenými cestami pro léčebné procházky,“ nastínil záměr starosta Kuchař.

Jak uvedl, jedná se o v Evropě ojedinělý projekt, který zaštítí přední čeští odborníci z oborů interny a fyzioterapie.

Vznik rehabilitačního centra, které doplní stávající lázeňskou péči, bude zásadní i pro město. Ponese s sebou rozvoj bytového fondu, infrastruktury či služeb. Radnice očekává, že po dokončení kliniky do města zavítají až dvě tisícovky pacientů ročně. Lázeňských měst, ve kterých působí takové zařízení, ve světě moc není.

Ministerstvo zdravotnictví podle své mluvčí Štěpánky Čechové žádné povědomí o plánech na vybudování kliniky nemá. „Vzhledem k tomu, že se nejedná o státní zařízení, není zde ani nutnost plány na vznik takovéto kliniky ministerstvu zdravotnictví hlásit,“ uvedla Čechová.