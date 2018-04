Františkovy Lázně čekají velké změny, budou mít nový hotel i kliniku

Změnit by se měla velká část Máchovy ulice, která je souběžná se „srdcem“ Františkových Lázní, pěší zónou na Národní třídě. Spolu se vstupem do UNESCO přinese rozvoj města i další potenciál v oblasti lázeňství i turismu.

„Investice by se měly týkat již existujících objektů, v sousedství stávajících Luisiných lázní navíc vyroste zbrusu nový hotel,“ potvrdil starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

V současné době město, firmy i projektanti jednají o definitivní podobě staveb a veřejného prostoru s památkáři.

Podle Davida Otáhala z Národního památkového ústavu v Lokti čeká památková správa na detailní studii budoucí zástavby, aby se k návrhu mohla vyjádřit.

„V zásadě s tím nemáme problém, i když lázně se historicky rozvíjely spíše východním směrem. Luisiny lázně jsou v tomto výjimkou. Nicméně je to území, které zástavbu připouští. Upozornili jsme však potenciální investory, že existují jistá omezení, například ohledně výšky budov, která je nutné ctít. Nyní záleží na projektantech, jak se s tím dokážou vypořádat,“ uvedl Otáhal.

Jednou z firem, která má v lázeňském městě velké plány, je CPI Hotels. Ta vlastní zchátralý, deset let nevyužívaný hotel Slovan na Národní třídě.

„Společnost už má v ruce kompletní studii přestavby. Hotel o přibližné kapacitě 140 lůžek by rádi otevírali v roce 2020. Jedná se o dům na hlavní lázeňské ulici, je tedy i v zájmu města, aby se to povedlo,“ řekl Kuchař s tím, že nově upravený bývalý skvost Národní třídy by měl po rekonstrukci získat zpět svůj historický název Zlatý Anděl.

Luisiny lázně jako klinika

Změnit by se měly i Luisiny lázně v Máchově ulici, které jsou uzavřené a už šestý rok chátrají. Ambiciozní plán předpokládá, že zde vznikne zařízení s názvem Rehabilitační klinika Luisiny lázně, která bude disponovat až 200 lůžky.

„Zařízení bude zaměřeno na předoperační a pooperační rehabilitaci u totálních endoprotéz, pro pacienty po těžkých autonehodách a zároveň na akutní rehabilitaci po mozkových příhodách,“ vysvětlil starosta.

Rehabilitační centrum by měli zaštítit přední čeští odborníci s vazbami na fakultní nemocnice. Navíc balneoprovoz, který v budově zůstane zachován, by mohl v odpoledních hodinách sloužit i veřejnosti. V sousedství kliniky by měl na zelené louce vyrůst zbrusu nový luxusní hotel Atlantis s 300 lůžky. Na ten už je vydáno stavební povolení.

„Každá z plánovaných investic je v řádu stovek milionů korun. Pokud by se vše podařilo realizovat, město se i v souvislosti se zápisem na seznam UNESCO posune v oblasti lázeňství a turismu na vyšší úroveň,“ upozornil starosta.

Město chce navíc v této souvislosti změnit vzhled komunikací v lázeňském centru, a tak jej od zbytku města jednoznačně oddělit. Zároveň hodlá upravit Lojmanův park u Luisina pramene a také lesopark Amerika, který začíná kousek za plánovanou výstavbou.

Rozlehlý prostor lesoparku by měl získat podobu, jakou měl v druhé polovině 19. století. Už v těchto dnech začala obnova páteřních cest, na které město získalo dvoumilionovou dotaci. V plánu je znovu vybudovat síť stezek, která hlavní trasy mezi sebou přirozeně propojí.

„Právě množství cest a cestiček v rovinaté krajině je vhodné pro léčebné procházky,“ doplnil starosta Kuchař.