VIDEO: Muž hodil skleněnou lahev pod kola hasičům, kteří jeli k zásahu

Incident se odehrál v pátek. Hasiči ze stanice Sokolov zrovna mířili k zásahu, když je na výjezdu z obce Svatava předjel modrý volkswagen.

„Při tom došlo k nepochopitelnému projevu agrese ze strany spolujezdce předjíždějícího auta. Jak je patrno z videa, někdo vyhodil skleněnou lahev pod kola zásahového vozidla. Rozhodně nešlo o náhodný čin,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Hasiči nahlásili událost na policii a předali jí i záznam z kamery. Policisté začali po neznámém autě hned pátrat, a byli úspěšní.

„Řidiče i spolujezdce jsme našli. Devatenáctiletý spolujezdec se k věci doznal a uvedl, že je mu to líto a incident nebyl v žádném případě směřován proti hasičům. Dopustil se přestupku v dopravě, a ten policisté předali na příslušný úřad k projednání. Spolujezdec může dostat pokutu až do výše 2 500 korun,“ řekla krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Řidič se ale podle ní také dopustil přestupku, a to tím, že nejel při pravém okraji komunikace a vjel do protisměru. I on bude své počínání vysvětlovat na příslušném úřadu.

Jak dále policejní mluvčí uvedla, vozidlo hasičů nebylo nijak poškozeno a lahev ho nezasáhla.