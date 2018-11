Hazard opět zmizí z Chebu, přesune se na jedno místo do Svatého Kříže

Zastupitelé navíc deklarovali, že se ohledně provozování hazardu město vrací k pravidlům, která už jednou mělo. Proti jejich zmírnění v září protestovali obyvatelé Chebu (podrobněji v článku VIDEO: V Chebu se protestovalo proti návratu hazardu, město se bojí žalob).

„My se dnes bavíme o pravidlech, která vznikla už v roce 2016. Dnes neschvalujeme žádné nové podmínky pro provoz hazardu, pouze bereme na vědomí, že pravidla existují, odkazujeme na jejich zveřejnění a deklarujeme, že je chceme dále prosazovat vyhláškou,“ uvedl chebský místostarosta Miroslav Plevný s tím, že na prvním řádném zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v prosinci, dojde i na projednávání nové vyhlášky.

„Chtěl bych upozornit na to, že vyhláška o omezení hazardu neřeší kriminalitu v Chebu. Největším problémem nejsou kasina, ale nelegální herny, noční podniky a protikuřácká vyhláška, která vyhání kuřáky do veřejných prostor. To je ten největší nešvar,“ ohradil se vůči návrhu bývalý starosta Zdeněk Hrkal.

Na to současný starosta Antonín Jalovec odpověděl, že chystaná vyhláška jistě nevyřeší všechny problémy s kriminalitou ve městě, ale je krokem, který by tomu mohl napomoci.

Zastupitel a právník Martin Čonka poté upozornil, že současně platný dokument, který byl schválen na posledním zastupitelstvu před volbami a ve vybraných lokalitách existenci kasin připouští, zkoumá ministerstvo vnitra.

„Není zcela jisté, zda ministerstvo vyhlášku shledá platnou. Připomínám, že kdyby tehdejší koalice přijala můj návrh na odložení vyhlášky a na to, aby byli osloveni ústavní právníci, jistě bychom se od odborníků nejpovolanějších dozvěděli, kdo měl tehdy pravdu. Zda tehdejší koalice, nebo ta současná,“ dodal Čonka.