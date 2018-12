Zastupitelé rozhodli, že hazard zmizí z ulic Chebu na okraj města

Nová vyhláška nahrazuje nařízení, které bývalé vedení města předložilo k projednání na posledním zastupitelstvu před volbami. Tehdy se zastupitelé shodli, že hazard z Chebu odsunou, výjimkou však měly být čtyři lokality, kde kasina jsou nebo kde v minulosti byla. Nová vyhláška, která odsouvá na Svatý Kříž i kasina ze zmiňovaných lokalit, začíná platit od 23. prosince.

„Zastupitelé na stůl dostali stanovisko městského právníka, pohled zástupců společnosti JTH, která provozuje kasino v areálu Dragoun, i výsledek přezkoumávání vyhlášky odborníky na ministerstvu vnitra,“ informoval před začátkem diskuze starosta Antonín Jalovec (VPM).

Zastupitel Jan Svoboda (ODS), který stál u samotného zrodu kasina, řekl, že právě proto se mu o celé záležitosti nehovoří lehce: „Také jsem proti kasinu. Jenže v té době to byla jediná možnost, jak se zbavit živelné tržnice, která v areálu někdejších kasáren pod nemocnicí vyrostla. Ostatní zájemci sice nabízeli víc, ale tato firma chtěla tu tržnici zlikvidovat. Proto dostala přednost,“ vysvětlil Svoboda.

Opoziční zastupitelé Pavel Hojda (KSČM) a Jan Vrba (ANO) se shodli, že pro změnu vyhlášky hlasovat nemohou. „Zůstáváme na svém stanovisku. Nová vyhláška neeliminuje rizika, na která jsme upozorňovali. Je namířena proti hospodářské soutěži. Pokud tam jsou nějaké problémy, dají se řešit i jinak než tak, že město poskytne ekonomickou výhodu těm, kteří podnikají na Svatém Kříži nebo zde mají pozemky.“

Na jednání zastupitelů vystoupil i právní zástupce skupiny JTH, který zmínil, že společnost vynaložila v souvislosti s likvidací někdejších kasáren a stavbou obchodního areálu Dragoun nemalé investice. „Od začátku se tady počítalo s provozem kasina, ten prostor není možné jinak využít. Apeluji na to, aby zastupitelé umožnili investorovi návratnost investice. To znamená, aby zde mohl podnikat ve stávajícím rozsahu do roku 2030,“ uvedl právník.

Místostarosta Miroslav Plevný (VPM) jej ujistil, že vyhláška není namířena proti kasinu Dragoun. „Jejím smyslem je vymístit tento typ podnikání mimo intravilán města. Proto byla zvolena lokalita Svatý Kříž a proto existuje už deset let deklarace, která říká, že stávající aktivity budou postupně omezovány a že město bude takové podniky vysídlovat právě sem,“ řekl.

Podle názoru zastupitele Ladislava Hrubého (VPM), který pracuje jako advokát, bude možné novou vyhlášku mnohem lépe obhájit než tu, která ve městě platí od září loňského roku.

„Ministerstvo vnitra, které vyhlášku posuzovalo, cituje z rozsudku nejvyššího správního soudu, že pokud jde o hazardní hry, může do tohoto prostředí obec vstoupit obecně závaznou vyhláškou a patří k rizikům podnikání, že takový dokument může být vydán. Provozovatelé tedy nemají jistotu, že zde budou moci dlouhodobě podnikat,“ dodal.