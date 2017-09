Na každých sto obyvatel jeden automat. Karlovarský kraj je hazardu ráj

Šokující informace vyšla najevo z výroční zprávy o hazardním hraní, kterou projednala minulý týden vláda. Karlovarský kraj měl vloni v rámci republikového porovnání nejvíce hracích automatů v přepočtu na obyvatele.

Předpokládané příjmy z hazardu v roce 2017 Cheb

31 milionů Kč

31 milionů Kč Aš

30 milionů Kč

30 milionů Kč Sokolov

43 milionů Kč

43 milionů Kč Karlovy Vary

59 milionů Kč

Na 10 tisíc lidí to bylo přibližně 106 automatů. To je bezkonkurenčně nejvíc. Druhý v pořadí, Plzeňský kraj, jich eviduje „jen“ 79.

Města v kraji s hazardem bojují už řadu let. Vydávají vyhlášky omezující provozní dobu, reklamu nebo vymezují lokality, kde se hazard nesmí provozovat. Jenže na druhou stranu jsou právě hazardní hry štědrým sponzorem obecních a městských rozpočtů.

Zpráva uvádí, že v porovnání s rekordním rokem 2011 byl počet hracích automatů zhruba poloviční. Zástupci Transparency International a sdružení Občané proti hazardu před časem uvedli, že v prvním pololetí letošního roku, kdy už hazard upravuje nový zákon, hracích automatů paradoxně přibylo.

Povolení z roku 2016 vyprší na přelomu let 2017 a 2018

Tuto informaci mluvčí ministerstva financí Filip Běhal potvrdil. „Jedná se ale o dočasný efekt toho, že provozovatelé se v prosinci 2016 předzásobili povoleními, která jim ministerstvo podle tehdejšího zákona bylo povinno udělit. Tato povolení ve velkém rozsahu vyprší na přelomu let 2017 a 2018,“ řekl.

Automatů podle něj poté výrazně ubude. Za pozitivní považuje, že klesá počet provozoven. Ke konci června 2017 se meziročně snížil o šest procent na 3822.

Vyhláška omezující hazard platí například v Chebu. A vedení radnice chce jít ještě dál. „Podstatná část povolení k provozování automatů vyprší v první polovině příštího roku a město je nebude prodlužovat. Je otázkou, jestli se pak majitelům vyplatí se zbývajícími několika automaty v podnikání pokračovat. Rádi bychom hazard kompletně vymístili do lokality Svatý Kříž, kde jej vyhláška povoluje,“ řekl chebský starosta Antonín Jalovec. „Cílový stav je, že ve městě nebude jediný hrací automat,“ doplnil.

Počty lidí, kteří chtějí hrát, neklesají

Jenže novou vyhlášku, která by vyhnala z města vedle heren i kasina, zastupitelé neschválili. „Ten materiál byl nepřipravený,“ vysvětlil bývalý starosta a současný opoziční zastupitel Petr Navrátil.

Odvody z hazardu přitom tvoří velkou část příjmů městského rozpočtu. Vloni městu připlulo 42 milionů korun, letos se očekává, že rozpočet posílí o 31 milionů. Co když herny skončí a příjmy klesnou? „Nepředpokládám, že se to stane. Počty lidí, kteří chtějí hrát, zůstávají stejné. Prostě jen budou muset za hazardem na Svatý Kříž,“ uvedl Jalovec.

O regulaci hazardu se snaží i jinde. Například Aš chce postupně zrušit na území města všechny herny. „A daří se nám. Zatímco ještě v roce 2015 bylo v Aši v provozu patnáct heren, ke konci loňského roku už jen osm,“ uvedl ašský starosta Dalibor Blažek s tím, že město chce hazard v rozumné míře tolerovat. To se ale týká pouze kasin.

V Aši v současné době reguluje hazard několik obecně závazných vyhlášek, omezena je také reklama na budovách s hernami a jejich provozní doba. „Provozovatelé pravidla znají. Když se vyskytl problém s veřejným pořádkem, jako před časem v Okružní ulici, zasáhli jsme a všechny herny v této ulici postupně zanikly,“ uvedl Blažek a doplnil, že v rozpočtu města je pro letošní rok plánován příjem z hazardu ve výši 30 milionů korun.

Také v Sokolově mají provozovatelé heren nůž na krku. Pokud nesplní literu vyhlášky a to, k čemu se zavázali, radnice vyškrtne hernu ze seznamu povolených adres. „Cheb je na tom v tomto ohledu lépe. My žádný Svatý Kříž, kam bychom mohli herny vymístit, nemáme. Kdybychom takovou lokalitu měli, určitě bychom postupovali stejným způsobem,“ řekl starosta Jan Picka.

Sokolov získal vloni z hazardu 38 milionů, letos očekává ještě o pět milionů více.

Také Karlovarští regulují počet míst, kde je možné hazard provozovat. A nové adresy nepovolují. „Heren spíše ubývá. Když provozovatelé neplní závazky, město je ze seznamu vyškrtne,“ přiblížil praxi mluvčí magistrátu Jan Kopál. Dodal, že omezující vyhláška platí už přibližně pět let. Krajské město získalo vloni do rozpočtu z hazardních her 59 milionů korun. Stejnou částku očekává i letos.