ANO v Karlovarském kraji chce, aby hejtmanka zůstala ve funkci

14:01 , aktualizováno 14:01

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová by měla zůstat ve funkci. Shodlo se na tom krajské předsednictvo hnutí ANO, které mělo vyřešit, kdo místo ní usedne do hejtmanského křesla. Mračková Vildumetzová je totiž zároveň poslankyní a letos v únoru oznámila, že hejtmanský post do konce roku opustí.