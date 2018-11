Na místě bývalé patologie vyroste v karlovarské nemocnici druhý heliport

Kraj nyní zadává studii, která má odpovědět například na to, kolik by měla novinka stát. Samotná demolice budovy bývalé patologie by měla podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové vyjít maximálně do šesti milionů korun. „Poptaných je přibližně šest firem,“ informovala.

Na hlavním heliportu, který se nachází na střeše nemocnice, mohou přistávat i těžké vrtulníky. Úřadem pro civilní letectví je ale certifikovaný pouze pro denní provoz. „Tento úřad má poměrně tvrdá kritéria a stálo by nás to strašně peněz,“ přiblížil hejtmančin náměstek pro oblast bezpečnosti Petr Kubis.

Stávající heliport by kvůli nočnímu provozu potřeboval naváděcí systémy, což by odhadem vyšlo na 15 až 18 milionů korun. Krajský náměstek pro zdravotnictví Jan Bureš to označil za nepředstavitelné peníze. Zároveň ale uvedl, že by kraj heliport s nočním fungováním chtěl a už o tom mluvil s odborníky z generálního štábu, neboť kraj v tomto ohledu letecky obsluhuje armáda.

„Říkali nám, že v noci mohou ve své podstatě přistát podle jejich regulí kdekoli, jenom nesmí přistát na heliportu certifikovaném Úřadem pro civilní letectví jako denní,“ vysvětlil Jan Bureš.

To podle něj znamená, že přes den na něm mohou přistávat jak je třeba, v noci pak kdekoli jinde mimo nemocniční heliport, tedy například na vhodné zelené ploše, na silnici a tak dále. „Tím pádem jsem si z toho logicky odvodil, že bude nejjednodušší, když poté, co zbouráme patologii, tam uděláme zpevněnou plochu. Tu doplníme podle požadavků vojáků,“ popsal Jan Bureš. Civilní vrtulník tedy na novém heliportu nepřistane, armádní ano.

V současné době během noci záchranářské vrtulníky přistávají buďto přímo u nehod, anebo v případě potřeby na zelené ploše u krajských institucí ve Dvorech (více čtěte v článku Pilot záchranářského vrtulníku otestoval nové přistávací místo ve Varech). Konkrétně jde o pozemek mezi úřadem práce a budovou záchranky. „Už jsme tam zálet vrtulníku i zkoušeli, je to celkem vyhovující, ale od nemocnice je to docela daleko,“ zhodnotil Jan Bureš. V případě nového heliportu by to podle něj bylo rychlejší a pohodlnější.

Armádní vrtulník Sokol začal přistávat na střeše karlovarské nemocnice až loni, přestože vznikl již dříve (podrobněji v článku VIDEO: Na heliportu karlovarské nemocnice prvně přistál armádní vrtulník). Původní projekt totiž počítal s tím, že leteckou záchranku už nebude zajišťovat armáda, ale civilní firma, která disponuje vrtulníky o přibližně tunu lehčími než Sokol. Služba ale nakonec zůstala v rukou armády.

Předchozí vedení nemocnice mělo v roce 2012 zato, že by úpravy heliportu pro těžší Sokoly stály miliony korun. Nové propočty ale ukázaly, že jsou náklady mnohonásobně nižší. Projektová příprava vyšla kraj na zhruba 90 tisíc bez DPH, úpravy heliportu stály 50 tisíc korun.

Pro pacienty v kritickém stavu byla změna zásadní, heliport totiž výtahem přímo navazuje na operační sály. Pokud se dříve stav pacienta zhoršil a byl nutný jeho transport do jiné nemocnice, musel se naložit do sanitky a převézt na karlovarské letiště. Nyní stačí jen vyjet o patro výš. „Tyto převozy odpadnou. Ušetří se tím cenné minuty,“ zmínil po prvním přistání armádního vrtulníku na střeše mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.