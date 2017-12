Sedmdesát let stará vražda ochránců hranic. Pachatel nebyl nikdy potrestán

Silvestrovské oslavy v roce 1947 ve Třech Sekerách na Mariánskolázeňsku poznamenala vražda dvou příslušníků finanční stráže. Vrahem byl bývalý voják německé armády, který se chtěl za každou cenu dostat za hranice.

K tragédii se začalo schylovat ve chvíli, kdy dva členové finanční stráže, vrchní respicient Václav Mareš a respicient Josef Dlesk, ozbrojeni puškami, 31. prosince roku 1947 při pochůzce zadrželi poblíž Krásného tři mladíky na lyžích.

Tragédie u výslechu

„Bylo jim divné, proč se právě na Silvestra vydali na lyže. Předběžně je prohledali v Krásném pod světlem domu, jestli nemají zbraně, přivedli je do kanceláře finanční stráže do Tří Seker a začali s výslechem,“ popisuje tragické událostí regionální historik Zdeněk Buchtele.

Všude v té chvíli vládla uvolněná silvestrovská nálada. Mareš s Dleskem navíc původně neměli sloužit, vyměnili si ale službu se svými kolegy, kteří jako muzikanti hráli v nedaleké Velké Hleďsebi. Dlesk při výslechu seděl za stolem, Mareš si pušku opřel o stůl a začal zadržené mladíky prohledávat.

U dvou mladších při prohlídce nic nenašel. Pak přišel na řadu třetí z nich, jak se později ukázalo, šlo o nacistu Wernera Miliána z Rýmařova. „Ten bleskurychle vytáhnul vlastní pistoli a střelou do hlavy zasáhnul Dleska sedícího u stolu,“ uvádí Zdeněk Buchtele.

Vystřelil i po Marešovi, který sahal po pušce a zasáhl ho do lokte. Mareš vyběhl ze služebny a snažil se najít pomoc u příslušníků Sboru národní bezpečnosti (SNB). Četa SNB byla ubytována na druhé straně ulice.

Zatímco dva mladší zadržení ve strachu zalezli pod stůl, třetí z nich vzal pušku, vyběhl za Marešem a chladnokrevně ho střelil do zad. Pak se dal na útěk. Příslušníci SNB vyběhli ven, nevěděli ale, zda jde o silvestrovské oslavy nebo skutečnou střelbu. Vrchního respicicenta Mareše našli chroptícího na zemi, ten ale zanedlouho skonal.



Na služebně finanční stráže pak našli mrtvého Dleska a pod stolem strachy se třesoucí mladíky. V širokém okolí se okamžitě rozjela pátrací akce.

Vrah mířil do Německa

„Vrah už byl pryč. Na útěku potkal jednu z místních žen, ptal se jí na cestu do Mariánek,“ dodává Zdeněk Buchtele. Četa třiceti příslušníků SNB, která ve Třech Sekerách sídlila a zajišťovala bezpečnost, se rozvinula do pátrací akce. Služební pes objevil stopu v zahradě u stříbrných smrků. Vrah tady měl chvíli stát a pak se vydat směrem na Malé Krásné a Kamence. Pes šel po stopě a odvedl příslušníky SNB až ke kříži na rozcestí k Jedlové.

„Tady byla opřená puška, vrah si asi myslel, že je to hraniční kámen, odložil ji a pokračoval dál ke skutečné státní hranici,“ líčí Zdeněk Buchtele další události.

Před překročením skutečné státní hranice do Německa vrah ještě odhodil pistoli i s několika náboji a došel až do německého Mähringu. „Později, když byla německá strana požádána, aby pomohla chytit vraha a vrátit ho do Čech, odmítla,“ dodává Buchtele.



Při výslechu dvou zadržených mladíků (18 let), kteří se při vraždě ukryli pod stůl na služebně, se zjistilo, že se jedná o Hugo Ševčíka a Floriána Bartečku z Bohumína. Oba byli dříve členové Hitlerjugend. K jejich pokusu o útěk došlo ještě před únorem 1948, nejspíš tedy neprchali z politických důvodů.

Vrah Werner Milián byl o něco starší než oni (23 let) a na konci války už sloužil v německé armádě. To mohlo ukazovat na motiv k útěku přes hranice i vysvětlovat jeho střelecké schopnosti. „Objevují se však i další úvahy, že doklady byly falešné a skutečným vrahem byl jakýsi Roman Skop,“ poukazuje na případné nesrovnalosti Zdeněk Buchtele.

Pohřeb zavražděných se konal 5. ledna 1948 za účasti zástupců ministerstva národní obrany, československé armády, ministerstva financí, Okresní celní správy, zástupců ozbrojených sborů, finanční stráže a velkého počtu občanů.

Rakve s oběťmi byly vyneseny z budovy Finanční stráže a v průvodu neseny za hranice obce. Zde byly naloženy do aut a odvezeny do Plzně (V. Mareš) a Protivína (J. Dlesk).

Teprve později byla urna s Václavem Marešem převezena do Mariánských Lázní.

Na domě Obecního úřadu ve Třech Sekerách je pamětní deska, vztahující se k této události: „Dne 31.12.1947 byli zde při výkonu služby zavražděni rukou německého vraha vrch. resp. finanční stráže Václav MAREŠ a resp. finanční stráže Josef DLESK. Čest památce věrných strážců hranic.“

Ochrana státní hranice

Finanční stráž byla podřízena ministerstvu financí a na střežení státní hranice dohlížela od roku 1918 až 1940 a od roku 1945 do roku 1949. Pohraniční stráž byla zřízena v roce 1951.

„Každá doba nese své a tak nelze srovnávat ochranu a ochránce hranic po roce 1945 a poté po roce 1948. Proto veřejnost i rodina zavražděného Václava Mareše a Josefa Dleska vítají jakýkoli pietní akt ze strany občanů, a zároveň žádají Klub českého pohraničí, aby nespojoval účel a činnost tehdejší Finanční stráže s účelem a činností následné Pohraniční stráže, a aby bylo upuštěno od jejich dalších oslav u pamětní desky na budově Obecního úřadu ve Třech Sekerách,“ zdůrazňuje historik Zdeněk Buchtele.