Pro lepší názornost chodí historik na besedy v uniformě kapitána RAF

„Z Karlovarska se do řad Royal Air Force dostala dvacítka lidí. Co jméno, to zvláštní osud,“ říká Daniel Švec. Stíhacím pilotem se stal ale jen jediný z nich. Ostatní bojovali jako palubní střelci, navigátoři nebo v řadách pozemního personálu.

Naprostá většina z letců, jejichž kořeny sahají do regionu, působila za 2. světové války u 311. československé bombardovací perutě (squadron). Další tři československé perutě působící ve Velké Británii byly stíhací (310., 312. a 313.).

Stíhacím pilotem se stal Bedřich Holzner, který pocházel z Toužimi na Karlovarsku. Byl to sice Němec, ale židovského původu. Kvůli svému vyznání proto neměl jinou možnost, než ze Třetí říše uprchnout. V Anglii vstoupil do československé jednotky 15. prosince 1940. Jednadvacátého května 1941 byl přemístěn k letecké skupině a 4. července 1941 byl zařazen do 312. československé stíhací perutě jako asistent zbrojířů. Jako zbrojíř sloužil až do května 1942.

Pak následoval náročný pilotní výcvik, až se stal 31. července 1944 pilotem opět u 312. československé perutě. Válku skončil v hodnosti nadporučíka (Flying Officer). „Po návratu do osvobozeného Československa byl nejprve umístěn k náhradnímu Praporu Pěšího pluku 18 v Plzni a 6. února 1946 byl propuštěn do zálohy,“ dodává historik. Další osudy válečného pilota už nejsou známy.

„O historii našich pilotů jsem se začal zajímat už dávno. Na střední škole jsem dostal knížku Sestřelen od Františka Fajtla, kterou jsem přečetl doslova jedním dechem,“ usmívá se Daniel Švec. Dnes má takových knih přes šest stovek a sám také publikuje.

S řadou pamětníků se později setkal osobně, ať to byl již zmíněný František Fajtl nebo generál František Peřina. „Právě od nich jsem získal spoustu informací, na které by byla škoda zapomenout. Proto se je snažím předávat dál na různých přednáškách nebo besedách,“ vysvětluje Daniel Švec.

A aby byly přednášky zajímavější, chodí na ně pečlivě vybavený. Od začátku letošního roku už podobných akcí připravil na osm desítek. „I když jedeme třeba jen na základní školu, máme s sebou řadu artefaktů a chodíme v originálních uniformách,“ ukazuje hned na sobě britský battledress s výložkami Flight Lieutenanta (kapitána), ve kterém piloti nastupovali do kabin svých strojů. „Je to takový ošklivý kousavý materiál, pod který musíte mít něco s dlouhým rukávem,“ popisuje vlastnosti uniformy.

V současné době historik Daniel Švec posbíral osudy dvacítky letců z Karlovarska, kteří bojovali v řadách RAF. Jejich osudy souhrnně ještě nikdy nevyšly. Zájemci poznají například osudy šéflékaře 313. stíhací perutě, který jako lodní lékař přeplul polovinu světa, nebo jednoho z letců, který byl během bojové mise sestřelen a až do konce války byl vězněn.

„Teď sháním peníze na její vydání přes hithit.com. Pokud se nevybere potřebná částka, doplatím to ze svého. Publikace by měla vyjít v únoru příštího roku,“ slíbil Daniel Švec.