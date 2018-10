VIDEO: Hrad Hauenštejn uspala kanonáda z děl a mušket

„Je to asi největší prezentace dobových palných zbraní v kraji,“ říká o dnech plných střelby hradní pán Pavel Palacký. Na Hauenštejn dorazilo osm skupin se sedmi desítkami střelců i šermířů. Ve chvílích, kdy se odmlčela děla, totiž hradní nádvoří rozezvučely ukázky boje s chladnými zbraněmi.

I když byla Pod palbou poslední kulturní akcí letošního roku, neznamená to podle Palackého, že by hrad na zbytek roku usnul úplně. „Jedeme nepřetržitě až do Vánoc,“ zdůrazňuje hradní pán. Leden a únor pak bývají podle jeho zkušeností klidnější, aby se v březnu sezona opět rozjela naplno. V příštím roce přitom bude opět o něco bohatší.

„Na květen chystáme zbrusu novou akci, pro kterou zatím hledáme vhodné jméno. Na celý víkend se hrad změní v regulérní středověké sídlo s ukázkami řemesel, trhy i přepadáváním kupeckých vozů,“ popisuje záměr Pavel Palacký.

Rok 2019 ovšem přinese návštěvníkům hradu i větší pohodlí. „Chystáme se vybudovat další toalety a sprchy. A budeme pokračovat v opravách střech. To je nekonečný boj,“ říká hradní pán.

Za téměř dvě desítky let se Hauenštejn stal z ruiny vyhledávanou památkou. „Důraz klademe na to, že jsme rodinný hrad. Lze zde prožít libovolný čas se všemi potřebami včetně případného přespání. Takových míst v republice není mnoho, možná deset,“ říká Palacký.

Hradní pán by byl rád, kdyby se jednou podařilo Hauenštejn opravit do původní podoby. K tomu ale chybí 200 milionů. „Takže pokud nenajdeme zlatý poklad, zůstane zatím v přerodové formě, která se ovšem lidem líbí,“ dodává.