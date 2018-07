Expert z UNESCO si prohlédl krušnohorské hornické památky

Všech dvaadvacet lokalit, které jsou součástí nominovaného Hornického regionu Erzgebirge - Krušnohoří stihl během deseti dnů navštívit expert ICOMOS. Je to poradní organizace UNESCO, kam hornické památky z německé a české strany již řadu let směřují. Do Krušných hor se vydal na takzvanou technickou misi, aby přímo na místě zjistil, zda jsou zdejší díla opravdu těmi pravými kandidáty.

„Expert ICOMOS má nejen možnost prohlédnout si nominované památky, ale také se setkat s jejich vlastníky nebo správci, představiteli místních samospráv, odborníky na památkovou péči, zástupci zájmových spolků a dalšími lidmi tak, aby dokázal posoudit, jestli jsou splněné všechny podmínky nutné pro zápis,“ vysvětlil Michal Urban, ředitel společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge a autor české části nominační dokumentace k žádosti o zápis.

O výsledcích mise podle něj podá expert podrobnou zprávu organizaci ICOMOS, její obsah je ale neveřejný. Slouží jako podklad pro další fázi hodnocení, kterou bude takzvaný panel ICOMOS. Určený je k tomu, aby se k jednotlivým památkám a jejich šanci na zápis vyjádřili odborníci z celého světa. Michal Urban doplnil, že misí se mohou obecně účastnit experti zaměření na různé aspekty světového dědictví.

„V našem případě to byl tentokrát profesor univerzity v Muhlhouse, který se celý život zabývá geologií, historií hornictví a montánní archeologií, a proto ho zajímalo především krušnohorské podzemí a archeologické doklady historické hornické činnosti, což jsou právě věci, na které můžeme být pyšní. Experti nesmějí dávat najevo své názory, ale bylo vidět, že některá místa pana profesora skutečně nadchla,“ prozradil Michal Urban.

Jedním z dolů byl i středověký důl Mauritius, který patří Abertamům. Protože se ve městě zrovna konala pouť, starosta Zdeněk Lakatoš přivítal společně s kolegy vzácnou návštěvu v hornické uniformě. „Je to jeden z největších odborníků na geologii v Evropě, možná na světě. Samozřejmě experti se k misím nevyjadřují, ale poznali bychom, kdyby měli nějaké výhrady,“ naznačil starosta.

Hornické památky navržené na seznam UNESCO Karlovarský kraj nominoval: památkovou zónu v Jáchymově včetně Královské mincovny, důl Mauritius na Hřebečné u Abertam, Zlatý kopec u Božího Daru se štolou Johannes, památkovou zónu Horní Blatná a Vlčí jámy, Věž smrti ve Vykmanově.

Panel ICOMOS se sejde koncem roku. Buďto vydá kladné doporučení k zápisu Krušných hor na Seznam světového dědictví, nebo požádá ještě o nějaká vysvětlení či doplnění. Čas na to bude do února příštího roku. Pokud pak bude názor ICOMOS pozitivní, zašle výsledek hodnocení Centru světového dědictví. To jej pak předá všem členským státům UNESCO.

„Finální slovo však bude mít Výbor světového dědictví, který se na svém dalším zasedání sejde za rok v Baku. Samozřejmě doufáme, že 21 členů tohoto výboru zvedne pro zápis Krušných hor na Seznam světového dědictví ruku,“ řekl Michal Urban.

Stejně jako hornické památky vyhlížejí UNESCO také evropské lázně, mezi nimi též zdejší lázeňský trojúhelník v čele s Karlovými Vary. Dokumentaci pro vstup chtějí mít hotovou během léta. Poté ji čeká formální úprava a do centra UNESCO v Paříži se podívá v září.

„Pokud ji v Paříži odsouhlasí, finální podání bude do konce ledna 2019,“ informoval primátor Petr Kulhánek. O zápis na prestižní seznam usiluje kromě Karlových Varů a Mariánských a Františkových Lázní také belgické Spa, francouzské Vichy, italské Montecatini Terme, německá města Baden Baden, Bad Ems, Bad Kissingen, rakouský Baden u Vídně a anglický Bath. Všechny tyto lázně příští rok čekají hodnoticí mise.

Poté už budou čekat na konečný verdikt Výboru pro světové dědictví. Zasedá jednou ročně, a to na jaře. „Pokud bychom prošli bez komplikací celým procesem, lázeňská města by měla být na seznam zapsána v létě 2020,“ doplnil primátor.