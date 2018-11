Turisté si oblíbili tajuplné štoly, důlní díla měla povedenou sezonu

Důlní díla v regionu tak mají za sebou další úspěšnou sezonu. Turisty teď mohou vystřídat netopýři, kteří v podzemí tradičně tráví zimu. V omezeném počtu se ale mohou zájemci ještě podívat do Štoly č. 1 v Jáchymově, a to pouze na objednání. Štolu spravuje sokolovské muzeum stejně jako důl Jeroným u Čisté.

Ředitele muzea Michaela Runda počty návštěvníků potěšily. „Do Jáchymova loni přišlo 9 545 návštěvníků, letos to bylo přes 10 tisíc, do Jeronýmu zavítalo zhruba o tisícovku návštěvníků více než loni,“ řekl.

Jeroným podle něj táhl zájemce hlavně v prázdninových měsících, solidní ale bylo i září a červen. Stejně jako do Štoly č. 1 se tam první letošní návštěvníci přišli podívat už v dubnu. „V Jáchymově jsme měli zase velice silný červen a květen, což bylo díky návštěvám škol, kterým k nám platí Karlovarský kraj dopravu,“ uvedl ředitel.

Pochvaloval si přitom propagaci, které se hornickým památkám dostává díky krajské destinační společnosti Živý kraj a také Montanregionu. Ten dělá reklamu všem hornickým památkám v západním Krušnohoří.

Co se týče plánovaných novinek, muzeum podle Michaela Runda nadále pokračuje v projektu, který zpřístupní další části dolu Jeroným. Už od příští sezony se prohlídková trasa prodlouží o 30 metrů a děti si tam užijí permoníky. V plánu má muzeum i další vylepšování služeb pro turisty.

Vyšší návštěvnosti se těšil také důl Mauritius v Hřebečné u Abertam, do kterého se vloni přišlo podívat bezmála 3 650 lidí. Trend překvapil i předsedu správní rady společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Zdeňka Lakatoše. Společnost podporuje hornické obce a jejich sdružení.

„Čekali jsme, že to s návštěvností bude horší a horší, protože Mauritius už vidělo docela dost lidí, ale vidíme vzrůstající trend. Udělalo to asi i léto, které bylo krásné a dlouhé,“ uvedl. Zájemci o tamní podzemí se letos k dolu dostali po vylepšené cestě, v příštím roce by se měli dočkat nových toalet, lepších služeb a zázemí.

Zhruba o deset procent lidí více tento rok zamířilo také do štoly Johannes u Božího Daru. Ta nabízí zájemcům vůbec nejdelší prohlídkovou trasu. Loni jich sem zavítala více než tisícovka.

„Převahu návštěvníků tvoří turisté, ale samozřejmě si do štoly nachází cestu také odborná veřejnost, a to jak z české, tak německé strany,“ uvedla Blanka Nováková, jednatelka společnosti Služby Boží Dar.

Podle starosty Jana Horníka město možná ještě letos turistům otevře novou Boží vyhlídku, která vzniká na svahu mezi Božím Darem a osadou Neklid, dále chystá ještě některé menší projekty.

„Budeme dovybavovat takzvanou turistickou infrastrukturu, to znamená různé lavičky, posezení, nové tabule a podobně. Ladit budeme malé věci, ty větší už jsou skoro hotové,“ řekl.

Popularitu krušnohorským hornickým dílům by měl zvýšit chystaný zápis na seznam UNESCO. Nominační dokumentace německočeského projektu odešla do pařížského centra organizace v půlce letošního roku. O zápisu se rozhodne příští rok v červnu.