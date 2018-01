V sutinách hotelu, kde se zřítil strop, hasiči nikoho nenašli

Nyní se majitel, kterým je společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně, soustředí na odstranění sutě a zajištění zbývající části hotelu.

„Prohledání sutin bylo možné až po stržení celé zadní části objektu. Poté, co se hasiči z týmu USAR dostali až do sklepních prostorů pod místem zřícení, mohli vyloučit, že by v závalu byla nějaká osoba,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Jenže podobných časovaných bomb je ve městě víc. Vesměs se jedná o kdysi honosné lázeňské domy.

„Městu by velmi pomohlo, kdyby se zbavilo spekulantů, kteří drží domy v městské památkové rezervaci, ale opravovat je nechtějí,“ uvedl mariánskolázeňský místostarosta Vojtěch Franta, který před dvěma lety vypracoval podrobnou mapu zanedbaných objektů.

V Mariánských Lázních jsou jich téměř tři desítky. Jenže mapa je asi tak všechno, co s tím město může dělat. Bez šance je i stavební úřad, který majitele ruin pravidelně obesílá výzvami k zajištění chátrajících domů.

„Ve špatném stavu je například Lesní mlýn, Corso nebo Atlantic,“ vypočítává Franta.

Problémy jsou třeba i s legendární vilou LIL, kterou majitel přes sliby neopravil a město se nyní snaží dostat ji zpět do svého majetku.

V havarijním stavu je i samotná radnice. Řada nevyužívaných domů přitom patří stejně jako více než stoletý Kavkaz společnosti Léčebné lázně. Ta má v současnosti zahraničního vlastníka.

„Ano, to je pravda, takových objektů máme víc, ale žádný není v takovém stavu stavu jako Kavkaz,“ uvedl generální ředitel společnosti Leo Novobilský.

Kavkaz patřil k nejkrásnějším hotelům

„V uplynulých patnácti letech jsme do rekonstrukcí investovali 2,5 miliardy korun. Ale Kavkaz, to je oříšek,“ přiznal Novobilský.

Podle jeho slov měl jeden z v minulosti nejkrásnějších a nejluxusnějších hotelů, který hostil například anglického krále Edwarda, nakročeno ke světlejší budoucnosti už před dvěma lety. Tehdy začala jeho rekonstrukce za 800 milionů korun.

Jenže majiteli se investice nakonec zdála příliš vysoká, a tak práce krátce po zahájení zastavil. Na dlouhodobou „nepéči“ majitele doplatil i lázeňský dům Rozkvět, který stál jen pár kroků od známé kolonády. Nechtění návštěvníci si tam jednoho dne zatopili a hotel během chvíle lehl popelem.