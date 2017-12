Rekonstrukce Thermalu měla začít na konci roku, opět se ale odkládá

„Spadáme pod zákon o veřejných zakázkách. Na vše tedy musíme dělat výběrová řízení, což celý proces brzdí. Nyní představenstvo společnosti Thermal F podepsalo podklady pro vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace,“ popsala současný stav ředitelka hotelu Klára Dytrychová.

Rekonstrukce hotelu měla začít na sklonku letošního roku. Kdy se tak stane skutečně, zatím nedokáže ředitelka říct. „Bude to ale co nejdřív. Nikdo nemá zájem práce zdržovat,“ ujistila pouze. Drobnější práce, jako je například montáž protipožárních dveří, by však podle jejích slov měly začít záhy. „Alespoň tam, kde to bude možné,“ upřesnila.

Vlastník hotelu, ministerstvo financí, má na rekonstrukci celkem 450 milionů korun. „Hotel má k dispozici 300 milionů, které ministerstvo financí investovalo formou navýšení základního kapitálu. Dalších 150 milionů má hotel získat formou bankovních či dodavatelských úvěrů,“ popsal finanční stránku rekonstrukce mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Thermal je srdcem karlovarského filmového festivalu

V první etapě by se měl hotel zateplit, součástí prací by měla být i výměna oken. „Od té doby, co hotel stojí, do něj nebyla investovaná ani koruna,“ posteskl si prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška. „A to se nutně projevilo na jeho stavu. Okny fouká, takže energie na vytápění končí venku. Díky naší snaze je alespoň Velký sál vybavený kvalitní technikou,“ řekl Bartoška.

Pro něj i pro jeho tým je Thermal na jeden týden v roce středem světa. „Je škoda, že se rekonstrukce odkládá,“ dodal prezident festivalu.

Ředitelka hotelu ale ubezpečuje, že práce se 53. ročníku mezinárodního filmového festivalu v žádném případě nedotknou.

Start prací zkomplikoval i letošní požár sauny a části balneoprovozu hotelu. Z něj se Thermal už vzpamatoval. Na konci minulého týdne skončila oprava vnitřního bazénu, který by podle Kláry Dytrychové v tomto týdnu měl začít sloužit hotelovým hostům. Na ten venkovní si ale budou muset počkat. Stále platí, že na řadu přijde až jako poslední.

Ředitelka naznačila, že by se vše dalo urychlit v momentě, kdy by peníze na opravu bazénového komplexu sdružili majitel hotelu, město i kraj. Tuto myšlenku ale v minulosti zavrhl primátor Karlových Varů Petr Kulhánek. „Už dříve jsme jasně deklarovali, že v momentě, kdy bude bazén v provozu, jsme ochotni jednat o příspěvku na provozní náklady tak, aby nezatěžovaly pouze samotný hotel. Investiční část ale musí ležet na bedrech vlastníka,“ konstatoval Kulhánek.

Nedávno svitla alespoň částečná naděje na využití bazénového komplexu. Svou vizi využití budov předestřelo sdružení PROTEBE live. Ve třetím a čtvrtém patře budovy chce vybudovat designové centrum a kreativní dílny.

„Design park, jak projektu říkáme, je nejen o galerii, ale také o mnoha dalších aktivitách, které by měly Karlovarský kraj proměnit v kreativní region,“ naznačila cíle sdružení PROTEBE live Tereza Vlašimská Bredlerová.

Sdružení provozuje galerii Supermarket. „Ta už ale přestává velikostně stačit našim projektům. Právě Thermal by měl být pomyslnou startovací čarou našich celokrajských aktivit,“ podotkla Vlašimská Bredlerová s tím, že sdružení PROTEBE live už obdobným způsobem projevilo zájem o areál staré vodárny v Tuhnicích.