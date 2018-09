Počasí se umoudřilo, houbaři mohou nachystat výstavu i s ochutnávkou

Ta se uskuteční v Mariánských Lázních tradičně v budově Správy CHKO Slavkovský les o víkendu 29. a 30. září.

„Přestože to zpočátku vypadalo, že budeme muset výstavu odvolat, protože houby kvůli suchu nerostly, nakonec se počasí umoudřilo. Na Chebsku však zatím rostou jen hřibovité. Budeme muset vyjet do okolních krajů, na sever i na jih, na Šumavu, abychom návštěvníkům představili různé druhy hub, včetně těch jedovatých,“ říká bývalý dlouholetý předseda klubu Jiří Pošmura.

Letošní na houby chudá sezona klade zatím velké nároky na celou členskou základnu.

„Rozjedeme se do různých koutů republiky, každý člen klubu má za úkol přinést vše, co najde. Jinak bychom na výstavě ukazovali jen samé hřiby, poddubáky a křemenáče,“ směje se Pošmura a dodává, že v pátek odpoledne budou členové klubu výstavu instalovat, otevřeno bude v sobotu od 9 do 17 hodin, v neděli pak od 9 do 16 hodin.

Lidé, kteří o víkendu budovu Správy CHKO Slavkovský les navštíví, si mohou prohlédnout to, co v lesích roste, ale funguje zde i poradna, kdy tamní odborníci určí nálezy, které lidé na výstavu přinesou.

Velký zájem bývá o ochutnávku houbových specialit a o recepty na jejich výrobu. Z nabídky vždy nejrychleji mizí pečenáče a houby na kyselo. Pro letošní výstavu ale Jiří Pošmura chystá také salát, jehož hlavní ingrediencí jsou právě houby.

„Salát dělám z tvrdších hřibů, lišek, křemenáčů nebo i holubinek. Vše nakrájím na proužky a povařím ve vývaru. Směs tím získá lahodnou lehce pikantní chuť. Pak vše orestuji a připravený polotovar dokončím na výstavě, kde do něj přidám cibulku a majonézu,“ popisuje Jiří Pošmura výrobu jednoho ze svých majstrštyků.

Pravý čas na houbaření teprve přijde. Příležitostí bude třeba začátkem října Zamykání lesa s vycházkou na Zelenou horu.