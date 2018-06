Na bečovský zámek se vrátila dvojice brnění, ozdobí přijímací halu

„Díky tomu, že se podařilo navázat vztahy a spolupráci s potomky posledních šlechtických majitelů památky z rodu Beaufort-Spontin, získali jsme celou řadu cenných informací a fotografií zachycujících podobu zámeckých interiérů z doby před druhou světovou válkou. Tyto podklady se staly nenahraditelným pomocníkem pro záměr postupné proměny expozice takzvaného dolního zámku,“ uvedl kastelán Tomáš Wizovský.

Podle jeho slov fotografie nejen ukázaly někdejší podobu interiérů a rozmístění jednotlivých historických předmětů, ale pomohly i při pátrání po artefaktech, které už na zámku nejsou.

Díky tomu se vrátila „domů“ dvojice brnění, která byla před válkou součástí přijímací haly. Návštěvníci si je budou moci důkladně prohlédnout na místě, kde původně stála, tedy u hlavního schodiště.

„Obě brnění vznikla až v 19. století, a proto jsou označována jako divadelní. Jsou vykována z tenkého plechu a zdobena bohatými ornamenty. Protože zámecká hala je silně exponovaný prostor, kterým projde každý rok přes 70 tisíc návštěvníků, bylo nutné jej po bezpečnostní stránce zajistit,“ řekl Wizovský.

Návrat brnění souvisí s plánem na chystanou změnu stávající zámecké expozice. Ta se má v budoucnu zaměřit na dobu, kdy objekt vlastnila vévodská rodina Beaufort-Spontin.

„Poté, co se relikviář přesune do nově budované expozice v takzvaných Pluhovských domech, chtěli bychom zámecké interiéry upravit tak, aby vypadaly, jakoby je právě jejich obyvatelé opustili. Proto se v rámci možností snažíme navracet do zámeckých interiérů mobiliář, který byl v minulosti jejich součástí. A právě brnění je první vlaštovkou,“ řekl Wizovský s tím, že další novinkou, která bude mít v sobotu premiéru, je nové osvětlení areálu.

„Jedná se o historicky první kompletní osvětlení druhé nejnavštěvovanější památky v Karlovarském kraji,“ konstatoval kastelán Tomáš Wizovský. Novinka souvisí se stavbou okružní komunikace kolem areálu, která bude spolu s interaktivními edukačními panely zpřístupněna v polovině prázdnin.

„Vizuálním záměrem bylo osvětlit hrad a oba zámky tak, aby se celek co nejvíce propojil s okolím a budovy nebyly odtrženy od stupňovitého reliéfu. Osvětlení je dlouhé přibližně půl kilometru a bylo zde použito 28 kusů především LED svítidel, která mají díky moderní technologii celkový příkon jen dva kilowatty. Ovládání je dálkové,“ popsal Wizovský.

Místní obyvatelé i návštěvníci památky tak budou mít vůbec poprvé šanci vidět navečer a v noci speciálně nasvícené exteriéry unikátního souboru architektur od středověkého hradu, přes renesanční trakt až po barokní zámek s arkádovým mostem a zámeckými zahradami.