VIDEO: Srdcaři oblékli maskáče. Na Doupově záložáci trénují střelby

Při cvičení se členové záloh objeví tento víkend i v ulicích měst v regionu, kde si vyzkoušejí smíšené hlídky spolu s Policií České republiky.

Mezi muži je i jedna žena. Alena Švehlová, kterou můžete v civilním životě potkat na zámku v Bečově, se před rokem rozhodla, že chce udělat něco víc pro svou vlast, a tak se stala členkou aktivních záloh. „Přidala jsem se k aktivní záloze kvůli vyšším cílům. Chtěla jsem být užitečná společnosti,“ svěřila se Švehlová, která je členkou záloh už celý rok.

„V civilním zaměstnání jsem v kanceláři, což je asi odpověď na otázku, co mě na tom baví. Celý život jsem sportovec a tohle byla skvělá výzva,“ vysvětlila Švehlová, která si mimo jiné pochvalovala i to, jak zapadla mezi ostatní záložáky.

Přestože fyzicky cvičení zvládá, připouští, že nejsložitější je technika. „Manipulace se zbraní a sžití se s ní se teprve učím. To je pro mě asi nejnáročnější,“ řekla Švehlová. V nabitém programu si ale každý záložák najde to své. Alena má ze všeho nejraději nácvik taktiky. „Pohyb vojáka na bojišti a taktické manévry, to mě nejvíc baví. Ale i střelby jsou dobré,“ uvedla.

Členkou aktivních záloh se Alena stala vlastně náhodou. „Syn mé kolegyně šel do aktivních záloh, a když byl v přijímači, tak mi stále vyprávěla, co všechno tam dělají. Což mě zaujalo a na základě toho jsem si začala shánět informace. Co to obnáší a jak to probíhá,“ dodala.

Už jako malý kluk si hrál na vojáky

S Alenou se cvičení zúčastnil i Richard Šmíd, který je členem záloh od roku 2003. „Motivací pro mě byl pocit, že chci udělat něco pro vlast,“ řekl Šmíd, který si už jako malý kluk hrál na vojáky.

„Na cvičení mě mimo jiné baví i to, že se sejdeme s ostatními záložáky. Máme tady skvělou partu. Jádro je těch pár lidí z roku 2003, kdy se vytvořila výtečná parta, a dodneška to nějakým způsobem přetrvává. A hlavně, co přicházejí noví lidé, tak velmi snadno zapadají. To je jakési fluidum celé skupiny,“ svěřil se Šmíd.

Pochvaluje si i skutečnost, že cvičení pro něho není problém po fyzické ani psychické stránce. „Po cvičení pro mě bývá problém zařadit se do civilu. Přece jen má uvolněnější morálku, zatímco tady to má nějaký řád. Je to jednodušší,“ vysvětlil.

Všichni se ale shodují na tom, že peníze pro ně nejsou motivací. „Jsou to srdcaři, kteří slouží vlasti,“ popsala je Iveta Vašková z tiskového dodělení Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary.

Hradba 2018 má prověřit schopnosti záloh. „Připravenost příslušníků aktivní zálohy k operačnímu nasazení je jedna z hlavních priorit Armády České republiky. Záložáci budou využíváni k doplnění mírové nenaplněnosti armády pro plnění úkolů na území státu i mimo něj,“ uvedl náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Cvičení se zúčastní 1400 záložáků, kteří budou trénovat celý duben.