Jak se žilo před dvěma stoletími, ukáže opravený statek v Milíkově

17:38 , aktualizováno 17:38

Jako by hospodyně právě odešla od rozvařeného oběda, hospodář s čeledínem vstali od stolu a děti odběhly ohlídat husy, aby při pastvě nepřešly do sousedova pole. Tak nějak by měl v budoucnu vypadat chebský statek z 18. století v Milíkově, jehož rekonstrukce se právě zahájila.