V Jáchymově se loučili s létem a vybírali nejlepší prvorepublikovou buchtu

Ořechová bábovka pana prezidenta Kvásek: 50 ml vlažného mléka



42 g droždí (1 kostka)



1 lžíce cukru krupice

Suroviny: 150 g másla



75 g cukru krupice



1 vanilkový cukr



5 ks vajec



Najemno nastrouhat kůru z jednoho pomeranče



150 g mletých vlašských ořechů



Špetka soli



150 g hladké mouky



Máslo na vymazání formy, mouka na vysypání formy a cukr na poprášení

Postup: 1. Do vlažného mléka rozdrobte droždí a smíchejte s cukrem. Poté nechte kvásek vzejít na teplém místě, a to asi 15 minut. Mezitím si vymažte a vysypte formu na bábovku. 2. Poté ušlehejte máslo s oběma cukry a vejci do husté pěny. Vmíchejte pomerančovou kůru, ořechy, sůl a mouku. Vlijte kvásek a lžící nebo vařečkou promíchejte. Vzniklé těsto pak vlijte do připravené formy. 3. Troubu předehřejte na 180°. Do předehřáté trouby pak dejte bábovku. Po dvaceti minutách ji zakryjte alobalem, aby se vám nepřipálila. Poté pečte dalších 25 až 40 minut. Upečenou bábovku pak vyndejte z trouby a nechte vychladnout ve formě na mřížce. Pak už ji jen vyklepněte a posypte cukrem.