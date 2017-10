Za volantem autobusu si právník dopravního podniku plní svůj dětský sen

Když se desetiletého Jakuba Mráze tetičky a strýčkové ptali, čím jednou bude, měl jasnou odpověď: „Řidičem autobusu!“ A i když to jeho dědečkovi, doktoru filozofie, nebylo zrovna po chuti, protože svého vnuka viděl spíš ve vysokoškolské učebně, nakonec přece jenom za volantem skončil. Jako vystudovaný právník.

K autobusům tíhl Jakub Mráz už odmalička. Právě díky dědečkovi, se kterým jezdil po městě na výlety. „Už jako předškolák jsem znal nejen čísla linek, ale i jednotlivých autobusů. Dodnes si například pamatuji, že vůz číslo 219 měl celý zadek hnědý a autobus 240 jezdil linku číslo čtyři,“ dokládá právník dopravního podniku dlouholetý zájem o autobusy.

Tento koníček ho držel i na střední škole. Systém hromadné dopravy měl nastudovaný natolik podrobně, že spolu se stejně „postiženým“ spolužákem navrhli městu několik úprav jízdních řádů. A město je skutečně změnilo. Městská doprava nedala Jakubu Mrázovi spát ani na studiích v Praze. Zatímco jeho spolužáci brigádničili v advokátních kancelářích, on jezdil po hlavním městě s tramvají.

V roce 1999 po skončení studií se v Karlových Varech podílel na kompletní optimalizaci linek městské hromadné dopravy. „Na magistrátu našli naše připomínky ze středoškolských let, tak si řekli, že bychom mohli být užiteční,“ vysvětluje Mráz.

V té době si také konečně udělal řidičák na autobus. Když pak jednal v renomovaných karlovarských právnických kancelářích o možnosti spolupráce, byl to právě jeho netradiční koníček, který rozhovory zhatil. Šéfům se nelíbilo, že by jejich kolega ve volných chvílích točil volantem. „Ale v dopravním podniku to nikomu nevadilo,“ s úsměvem přibližuje historii svého současného angažmá právník. Po nějaké době na dopravním útvaru tak definitivně zakotvil v kanceláři podnikového právníka.

I když je v poslední době kvůli výlukám na železnici za volantem i několikrát v týdnu, jeho hlavní prací je právničina. „Volant mám jako brigádu. A také jako dobrý způsob, jak si vyčistit hlavu od paragrafů,“ doplňuje Jakub Mráz.

Zkušenosti od volantu se mu několikrát hodily i v soudní síni. Díky znalosti systému hromadné dopravy v Karlových Varech, jízdních řádů a zvyklostí řidičů se mu například podařilo rozmetat žalobu, kterou na dopravní podnik podal jeden z bývalých zaměstnanců, který si nárokoval peníze za údajný pracovní úraz. „Díky mým zkušenostem se mi podařilo vyvrátit všechna jeho tvrzení,“ dodává Jakub Mráz.