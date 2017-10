Obyvatelé Chebu vyhráli boj proti kamionům, městem už nesmějí projíždět

„Zákaz průjezdu kamionů přes Cheb, který má ulevit především ulicím Evropská a 17. listopadu, kde byla tranzitní doprava nejintenzivnější, již platí. Dopravní značky jsou nainstalovány na všech příjezdových komunikacích do města, dálnicí D6 počínaje a místními komunikacemi konče,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Podle jeho slov však zákaz neznamená, že těžké kamiony z Chebu zcela zmizí. „Podle platné legislativy budou moci do města i nadále zajíždět vozy, které zde musí naložit či vyložit náklad, mají v Chebu sídlo firmy nebo sem musí kvůli opravě, případně údržbě,“ dodal.

Zákaz vítají zejména místní lidé, kteří za omezení tranzitu dlouhodobě bojovali. Vadil jim nejen hluk, prach a otřesy, ale i vyšší bezpečnostní rizika, která s sebou provoz nákladních vozů nese.

Lidé očekávali, že se situace po otevření jihovýchodního obchvatu zlepší. Jenže část řidičů stejně využívala nejkratší cestu k hranicím, byť vede skrz hustě obydlené centrum Chebu. Obyvatelé byli zklamaní z toho, že velká změna ke zlepšení podmínek v okolí jejich domovů nenastala, a začali na radnici tlačit, aby průjezd kamionů městem zakázala.

„Že městem projíždí hodně osobních vozů, to považujeme za normální. Ale vadilo nám, že tu jezdí i obrovský počet nákladních aut a kamionů, hlavně ve směru od Aše a od Vojtanova na Svatý Kříž a dál do Německa. Město má přitom dva obchvaty. Snad se to nyní změní,“ popsala situaci Helena Rybenská, která společně s Miroslavou Staňkovou hledala pomoc na krajském úřadě a poté i na ministerstvu dopravy.

Podle starosty se omezení průjezdu kamionů městem podařilo prosadit díky severnímu obchvatu na přechod v Pomezí nad Ohří a předloni zprovozněnému jihovýchodnímu obchvatu na Svatý Kříž. Pro nákladní dopravu tak existují vhodné objízdné trasy.

Právě na oba obchvaty Chebu by většina nákladní tranzitní dopravy měla nyní směřovat. Podle Simony Liptákové, mluvčí města Cheb, budou na dodržování zákazu dohlížet hlídky Policie České republiky.