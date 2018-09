Víkend bez bodu. Karlovarští hokejisté doma prohráli oba zápasy

„Nedokázali jsme udržet vedení minimálně do konce první třetiny, a nevyužili jsme naše šance, to rozhodlo,“ nechal se slyšet karlovarský asistent Tomáš Mariška po utkání se Zlínem.

Hosté o zisku tří bodů rozhodli ve druhé třetině, kdy se střelecky třikrát prosadili. Oba týmy dnes postrádaly několik hráčů ze základní sestavy. Domácím chyběli zranění Podlipnik a Plutnar, Zlín nemohl využít služeb disciplinárně potrestaných obránců Ference a Gazdy.

Plány Energie v utkání byly jasně dané: vstoupit dobře do utkání a vstřelit první branku. To se domácím sice povedlo, jenže své vedení až do konce první třetiny nedokázali udržet. „To bylo klíčové,“ dodává Mariška. Po ztrátě puku pak karlovarská obrana propadla ve středním pásmu a Zlín pustila do vedení. „Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany, ale dovolili jsme Zlínu tři brejkové situace, které nekompromisně potrestal,“ kroutil hlavou Mariška.

Jeho tým naopak ze svých šancí vytěžil pouze dvě tyčky. „Nepodařil se nám vstřelit nějaký šťastný gól, který by nás vrátil do zápasu,“ litoval Mariška. „Jakmile se Zlín dostane do vedení, je nesmírně organizovaný a obětavý do obrany, což se ukázalo, když si ve třetí třetině zkušeně pohlídal zápas a už nás do něj nepustil.“

V pátek Energie uzavře domácí sérii čtyř zápasů po sobě zápasem s rozjetým Litvínovem, který porazil ve 4. kole extraligy Chomutov 4:1 a zůstává tak jediným týmem, který ještě neztratil v nejvyšší soutěži ani bod. V Realistic Areně se hraje od 17.30 hodin.