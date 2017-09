Vedení Chebu zkouší ještě víc omezit hazard ve městě

„Zjistili jsme, že stávající vyhláška o hazardu není právně dokonalá a je třeba ji změnit. Mohlo by se stát, že by ji mohl napadnout například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Proto s ní půjdeme před zastupitele znovu,“ uvedl starosta.

Dosavadní dokument totiž povoluje kromě Svatého Kříže i další čtyři lokality, kde je možné popustit uzdu hráčské vášni. Jsou to dvě místa v Májové ulici, v obchodním centru Dragoun a v Dolních Dvorech u dálnice D6.

„A někdo by se mohl ptát, proč se smí hrát právě tady a vedle nikoli. Nová vyhláška by jako jediné místo, kde by bylo možné hazard provozovat, stanovila lokalitu Svatý Kříž,“ řekl Jalovec, který podle svých slov očekával, že vyhláška o omezení hazardu v centru schvalováním hladce projde. „Námitky, především ze strany opozice, mě docela překvapily,“ uvedl.

Návrh se nelíbil opozici

Opoziční zastupitelé návrhu vyčítali, že mu například chybí rozvaha, jak se krok promítne do příjmů, které má město z hazardních her, nebo statistika, kolikrát museli policisté kvůli hernám v lokalitě zasahovat. „Není prostě dobře připravená,“ argumentoval například Petr Navrátil.

„Co se jedná práce policie a strážníků, není možné jasně definovat, že právě tento zákrok s hernou souvisí. Také nedostáváme konkrétní částky od jednotlivých provozovatelů, ale sumu odvodů z hazardu jako celek,“ vysvětlil Jalovec.

Připustil, že co se týká kasina v Dolních Dvorech, které stojí v polích mimo obydlenou zástavbu, mohlo by se o této lokalitě ještě jednat.

„Rozhodně ale chceme navrhnout, aby hazard v centru zanikl. Myslím si, že kasino sto metrů od základní školy být prostě nemá. Pokud vymístíme hazard na Svatý Kříž, budou mít všichni provozovatelé rovné podmínky,“ dodal.