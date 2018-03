Lávka přes chebské nádraží půjde do šrotu, snese ji obří jeřáb

Staveniště si firma APB - Plzeň převzala ve středu. „Vlastní práce začnou v pondělí a potrvají do 26. března. Budeme muset bohužel hradit výluky,“ uvedl chebský starosta Zdeněk Hrkal.

Upřesnil, že v době od 5. do 16. března bude nutné na trati Cheb - Plzeň počítat s nočními výlukami, od 17. do 26. března s celodenními. Přestože na nádraží bude omezený provoz, podle vyjádření Českých drah by se práce na demontáži lávky cestujících dotknout neměly, případně jen minimálně.

Výluky dražší než demolice

Samotná demontáž a odstranění mostu přijde město na více než čtyři miliony korun. Kolik bude muset radnice zaplatit za výluky, ukážou až následné kalkulace. Podle starosty by to mohlo být přibližně sedm milionů.

„V rozpočtu máme připraveno patnáct milionů, k tomu bychom mohli získat přibližně dva miliony za železný šrot,“ upřesnil starosta.

Město převzalo lávku, ke které se nikdo nehlásil, do svého majetku v roce 1990. Konstrukce, která se skládá z přibližně sedmi částí, nesloužila jen obyvatelům Švédského vrchu a zaměstnancům železničního depa. Byla cílem turistů a nadšenců, kteří se zajímají o železnici. Z lávky totiž měli nádraží jako na dlani. Využívali ji lidé, kteří ve firmách na Švédském vrchu pracují nebo zde mají garáže.

O tom, že stav lávky je špatný, se v Chebu vědělo už dlouho. Na úřadu dokonce leží více než deset let stará dokumentace na rekonstrukci. Zásadní problém nastal před téměř dvěma lety, kdy se při jedné z kontrol přišlo na to, že do konstrukce zatéká voda. Hasiči tehdy vodu odčerpali, avšak další prohlídka odhalila, že lávka už má svoje odžito. A tak zůstala uzavřená.

Namísto třísetmetrového mostku tak nyní lidé musí na Švédský vrch absolvovat cestu dlouhou přibližně dva kilometry podél frekventovaných silnic, na nichž zčásti chybí chodníky, nebo po rozbité panelové stezce přes vegetací zarostlou planinu.

Nahrazení lávky je nejisté

Zda v budoucnu nahradí lávku jiná, není v této chvíli jisté. Problémem je cena, která by se podle zástupců radnice vyšplhala hodně přes sto milionů korun. Lidé na Švédském vrchu však na nedávném setkání se zástupci radnice dali jasně najevo, že lávku chtějí.

„Žádáme město, aby udělalo kroky potřebné k obnově lávky na Švédský vrch a aby nás o všech těchto krocích informovalo,“ uvedl jeden z organizátorů