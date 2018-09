K porodu otec nechtěl, nakonec u něj byl. V autě a na autobusové zastávce

„Právě jsme porodili v autě, můžete sem někoho poslat,“ slyšela operátorka na tísňové lince karlovarské záchranky. Než přijela sanita, dala ještě novopečenému otci pokyny, co do té doby dělat.

„Po příjezdu na místo záchranáři zjistili, že právě narozený chlapec i matka jsou v pořádku. Ošetřili je a převezli na novorozenecké oddělení chebské nemocnice,“ informoval mluvčí krajské záchranné služby Radek Hes.

„Byl to můj nejlepší a nejzajímavější porod. Pikantní na tom je, že můj přítel být u porodu vůbec nechtěl. Nakonec se tomu nevyhnul. A užil si to se vším všudy,“ smála se novopečená maminka, která už má doma sedmiletého Šimona a čtyřletou Pavlínku.

Děti vyhrály, chtěly brášku

Obě děti mají z nového přírůstku do rodiny radost a slibují, že jej budou v kočárku vozit. „Oni si vysnili brášku. Já jsem tedy chtěla víc holčičku, a když k malému Maxmiliánovi přijeli poprvé, smáli se, že vyhráli, když je to kluk.“

Přestože porod byl v závěru velmi rychlý, zpočátku to tak vůbec nevypadalo. Bolesti měla budoucí matka celou noc. Do nemocnice se rodiče vydali, když se kontrakce začaly opakovat po deseti minutách. Jenže jakmile usedli do auta, najednou bylo vše jinak. Maxmilián se prostě rozhodl, že až do nemocnice čekat nebude.

Místo narození znají přesně

„Naštěstí jsme stačili zastavit na autobusové zastávce u Jesenice. Pak už to šlo ráz na ráz. Narodil se přibližně v 6:50 ráno. Přesně to nevíme. Tohle je doba, kdy jsme volali záchranku. Měřil 51 centimetrů a vážil 3,76 kilogramu. Jako místo narození máme uvedený Cheb, ale my víme přesně, kde to bylo. Až pojedeme z porodnice domů, ještě se tam na chvilku zastavíme. A až bude Maxmilián větší, tak mu to místo ukážeme,“ slíbila Veronika Říhová.

Ta prý chvíli uvažovala i o domácím porodu, jenže u přítele narazila. Ten o něčem takovém nechtěl ani slyšet.

„Když mi pak podával čisté ručníky, abych mohla malého zavinout, řekl mi, že by se to zvládlo úplně v pohodě,“ usmívala se při pohledu na svého syna Veronika Říhová. Ta přiznala, že už ji napadla myšlenka na dalšího pokračovatele rodu.

„Porod byl super, ale to těhotenství jsem si vůbec neužila, stále mi bylo špatně. Tak uvidíme. Ale když o tom tak přemýšlím, tři děti už asi stačí,“ dodala.

Dva překotné porody za týden

Podle vrchní sestry novorozeneckého oddělení chebské nemocnice Andrey Bučkové není překotný porod příliš častý, i když se s ním zdravotníci samozřejmě čas od času setkávají.

„Zajímavé je, že jeden takový porod jsme tu měli před týdnem, a to na den přesně. Teď tedy s napětím čekáme, co přinese týden následující. Zda se bude historie opět opakovat,“ doplnila Andrea Bučková.