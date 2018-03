VIDEO: Do středověké tvrze na Chebsku se zloděj prokopal krumpáčem

„Že čas od času odsud mizí dřevo nebo nářadí, na to už jsme si v průběhu rekonstrukce zvykli. Tentokrát se ale návštěva neštítila prokopat krumpáčem do budovy tvrze. Poškozené jsou i nové dveře. Zmizela z nich unikátní ručně kovaná klika. Její fotku jsem rozeslal po známých a pověsil i na Facebook. Třeba budeme mít štěstí a někde se objeví,“ doufá Jaška, kterému drzost zlodějů zkazila radost z právě dokončené střechy, kterou se podařilo stavbu zajistit proti nepřízni počasí.

Místo do oprav musí investovat do zabezpečení

„Tak jsme si mysleli, že na akci, kterou plánujeme na začátek května u příležitosti šedesáti let od vyhlášení tvrze v Pomezné kulturní památkou, objednáme pamětní mince a každý návštěvník jednu dostane. Bohužel, jak to vypadá, budeme muset tyto peníze investovat spíš do lepšího zabezpečení,“ konstatuje Jaška.

Ten chce 5. května uspořádat první veřejné představení památky s doprovodným programem.

„Ten ještě dolaďujeme, ale už nyní se návštěvníci mohou těšit, že jim představíme dosavadní opravy, výsledky archeologického výzkumu i budoucí plány. Přímo v okolním terénu bychom chtěli vystavit kolekci předválečných fotografií tohoto místa. Rádi bychom také zajistili ukázky historických řemesel z dílny ateliéru Arrigos,“ plánuje Jaška.

Katalog památek datuje zříceninu věže gotické tvrze Markthausen (Pomezná) do druhé poloviny 15. století. Uvádí, že objekt je jedním z mála alespoň částečně dochovaných dokladů tvrzí na území Chebska.

Samotná věž byla pravděpodobně součástí rozsáhlejšího panského sídla, o jehož podobě, stejně tak jako o rozsahu opevnění, se nezachovaly žádné informace.

Podle odborníků věž nejpozději v 17. století ztratila obytnou funkci a byla jako stavba užitková zapojena do areálu sousední selské usedlosti. Její součástí, patrně jako sýpka mlýna, byla až do 20. století.