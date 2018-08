Mladý chovatel už dva roky provozuje burzu Život ve vodě

Další se uskuteční už 25. srpna v chodovském KASSu.

Sám své akvaristické začátky vnímá jako delší příběh. Všechno začalo, když byl amatérským chovatelem rybiček.

„Už jako malý jsem měl všemožná akvária a chytal jsem do nich ryby. Cpal jsem do nich úplně všechno. Ať šlo o cokoliv, tak jsem to potřeboval mít u sebe v pokoji a zkoumat to,“ vzpomíná Grigar s tím, že dřív se stávalo, že mu život v akváriu dlouho nevydržel.

„Postupem času jsem se začal zlepšovat. Až jsem začal cítit, že k tomu mám hlubší vztah,“ popisuje své počáteční dojmy.

„Začínal jsem s malým kulatým akváriem a jednou rybičkou. Teď bych si za to zpětně nafackoval. Ryba totiž nemá být sama, nesmí být v kulatém a má mít filtraci,“ vysvětlil.

Od první a ne zcela ideální nádržky se jeho vodní svět začal zvětšovat. „Potom jsem se přesunul na akvária. První mělo dvacet litrů, další šedesát a sto padesát. Nato přišly trhy, kdy jsem s akvaristikou musel skončit, protože už jsem to časově nezvládal a přišlo mi, že je lepší poslat rybky dál,“ popsal Grigar s tím, že obsah svého akvária vzal na trhy a dal je těm, kdo je chtěl.

„Teď máme pejska, kočku, králíka a chameleona. Měli jsme i ježka nebo andulku,“ vyjmenoval svůj současný zvěřinec.

Život ve vodě

A před dvěma lety, když mu bylo pouhých šestnáct let, se začala psát historie Života ve vodě.

„Koncept akce je postavený na tom, že se stýkají chovatelé a nadšenci do akvaristiky. A my jim zprostředkováváme možnost pořízení zvířátek od prověřeného chovatele, o kterém víme, že pochází z Čech. A na druhou stranu jsou místní chovatelé - důchodci, kteří mají možnost si přivydělat,“ objasnil důvod vzniku akce.

Za tu dobu se navíc rozrostla o teraristiku, kterou by rád dál rozvíjel. Dnes jako zkušený chovatel a organizátor může i poradit.

„Trendem u začínajících akvaristů je, že si nejdříve pořídí ryby a až pak řeší akvárium. Ale to má měsíc stát bez ryb, protože ve filtru jsou speciální bakterie, které se musí rozšířit, aby odstranily dusíkaté složky. Lidé si tedy koupí ryby. A mají je o víkendu v sáčku, půlka jich vychcípá, až poté řeší akvárium a diví se, že jim to nejde,“ popisuje svou zkušenost.

Podle něho je akvárium jako příroda. Je v něm určitý biotop, který má svá pravidla.

„Doporučuji začátečníkům, aby nešetřili a investovali do většího akvária. Pořídili si lepší filtraci a rostliny,“ dodal. Na jeho odbornou radu dalo i chodovské zvířecí krematorium PET Heaven, se kterým pracuje na stodvacetilitrovém akváriu, jenž ozvláštní provozovnu.