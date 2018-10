Odstřel divočáků může myslivcům v kraji vynést až čtvrt milionu korun

„V loňském roce jsme se rozhodli překopat program a zvýšit dotaci. A letos poprvé podle tohoto programu jednotlivá myslivecká sdružení inkasují peníze. Výsledky jsou mnohem lepší než jsme čekali,“ radoval se krajský radní Karel Jakobec.

Kraj tak rozdělil přes dva miliony korun 55 žadatelům, mezi které nově patří i provozovatelé honiteb.

Pro vyřízení a získání dotace stačí doložit prasečí oháňku a potvrzení od veterináře, že prase bylo řádně zlikvidováno.

Přemnožená divoká prasata přitom už dávno ztratila ostych a z lesa se vydávají i do měst a obcí, kde likvidují vše, co jim přijde do cesty.

„Neříkám, že je to spasitelné řešení. V nějakých obcích bude stále přetrvávat problém. Prasata tam polezou a budou ničit hřiště a parky. Proto chceme pro příští rok navýšit dotaci o 500 tisíc korun. Ta by byla využita na elektronické odpuzovače,“ plánuje Jakobec.

V uplynulých pěti letech se počet odstřelených kusů černé zvěře pohyboval mezi pěti až šesti tisíci kusy. Letos tato hodnota stoupla o více než tři tisíce.

Podle Jakobce bude mít větší úbytek kladný dopad na občany, kteří se nebudou tak často setkávat s divočáky na svých soukromých pozemcích.