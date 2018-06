Z Varů do Plzně se lidé svezou pohodlněji, bude to stát stovky milionů

Podle karlovarského krajského náměstka pro oblast dopravy Martina Hurajčíka je připravená finální podoba smlouvy kvůli žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava 2.

„Rádi bychom cestujícím zvýšili komfort prostřednictvím elektrifikovaných vozů. Na těchto tratích nám jezdí diesely a motorové vozy. Ty bychom naopak chtěli přesunout na tratě, kde jsou zastaralejší typy, aby se kvalita cestování v regionu razantně zvýšila,“ uvedl.

Zmínil rovněž, že kraj chce, aby si vagony nakoupil rovnou dopravce. Konkrétně to znamená, že pro roky 2020 až 2023 půjde o přímé zadání pro České dráhy.

„Už vyjádřily zájem o provozování. Po uplynutí této lhůty bude následovat soutěž a kolejová vozidla případně přejdou na nového provozovatele, který ze soutěže vzejde,“ vysvětlil Martin Hurajčík.

Zástupci Českých drah zatím potvrdili, že je v přípravě nový koncept denního spojení mezi Plzní, Chebem a Karlovými Vary.

„Ten zajistí dopravní obslužnost dalších míst na této trati a cestování do, z a mezi oběma krajskými městy,“ uvedl Petr Šťáhlavský z tiskového odboru Českých drah. Všechny podrobnosti chce společnost zveřejnit až ve chvíli, kdy budou uzavřené potřebné dohody.

Pendolino by mohlo zajíždět až do Karlových Varů

Plán na nákup nových vlaků ocenil člen karlovarské krajské dopravní komise Josef Murčo. „Urychlení tohoto spojení je pro nás vítané, stejně jako převod kapacity ze silnic na železnici,“ řekl.

Projekt obou krajů a Český drah přivítal také primátor Karlových Varů Petr Kulhánek. „Dostal jsem od pana náměstka Hurajčíka předběžnou informaci, že tuto věc plánují. Jedině to vítám, protože jakékoli zvýšení komfortu, to znamená i frekvence a kvality osobní dopravy na železnici, je přidanou hodnotou,“ uvedl.

Zmínil přitom, že se to nemusí týkat jen dopravy do Plzně, ale také vlakové dopravy přes Prahu dál do republiky. „Pokud dnes jede někdo z Karlových Varů do Ostravy, tak je pro něj mnohdy zajímavější cesta vlakem přes Cheb, kde nasedne na pendolino, než cesta autem,“ podotkl.

Zástupci Karlovarského kraje se přitom před časem zajímali o to, zda by mohlo pendolino jezdit z dosavadní konečné v Chebu až do Karlových Varů. Petr Šťáhlavský uvedl, že České dráhy jsou na zavedení těchto spojů připravené a uskutečnily potřebná opatření.

Jde například o objednávku tras, technologii provozu, oběhy souprav a podobně.

„Protože tyto vlaky není možné provozovat na komerční riziko, jejich zavedení se může uskutečnit až v případě zajištění jejich objednávky některým z organizátorů veřejné dopravy a zajištěním jejich financování,“ vysvětlil.

Poněkud zdlouhavá je pro cestující již mnoho let cesta vlakem mezi Karlovými Vary a Prahou. Pasažéři stráví ve vlaku více než tři hodiny. Z tohoto hlediska je výhodnější cesta po nedokončené D6. Podle primátora je v současné době jediným možným řešením, jak zlepšit cestování do hlavního města, její dostavba.

„Úvahy nad přímým železničním spojením mezi Karlovými Vary a Prahou jsou na generaci,“ konstatoval Petr Kulhánek.