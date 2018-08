Vedro vyhání lidi z horkých provozů, firmy zkracují směny

Ovšem ne vždy je možné zkrátit pracovní dobu.

„V kolektivní smlouvě je zakotvené, že pokud venkovní teplota překročí třicet stupňů Celsia, zkracuje se pracovní doba,“ potvrdila Jitka Svobodová, mluvčí karlovarské sklárny Moser. V praxi to znamená, že skláři provoz opouštějí místo ve tři odpoledne už v jednu.

„A samozřejmě zajišťujeme našim zaměstnancům zvýšený přísun tekutin,“ podotkla mluvčí. V omezeném provozu sklárna „jede“ už od začátku tohoto týdne. A potrvá do doby, než se teploty umoudří.

Toho, že by se opatření dotklo hospodaření společnosti, se v Moseru neobávají.

„Zakázky nám to nenabourá. Už předem s touto alternativou počítáme,“ vysvětlila Svobodová. I proto ve sklárně plánují celozávodní dovolenou právě na prázdninové měsíce, kdy je možnost, že se teploty nad třicet stupňů dostanou, nejvyšší.

„Navíc máme ještě několikadenní rezervu právě pro tyto mimořádné situace tak, abychom zakázky stihli ve slíbených termínech,“ doplnila Svobodová.

První úprava pracovní doby

V novorolské sklárně Thun 1794 přistoupili k úpravě pracovní doby poprvé ve středu. „Vedro je nesnesitelné. Před pěti minutami jsem proto vydal pokyn zkrátit pracovní dobu do půl druhé odpoledne,“ potvrdil Vlastimil Argman, generální ředitel porcelánky.

I v Nové Roli bude opatření platit do doby, než se vlna tropických veder přežene. Ani tady se neobávají toho, že by se zkrácená pracovní doba negativně podepsala na produktivitě. „Lidé mají normy víceméně splněné,“ řekl Argman.

Žhavé provozy odstavit nejde

Ve společnosti Eutit ze Staré Vody, která se zabývá výrobou odlitků z taveného čediče, mají situaci o poznání složitější. Ty „nejžhavější“ provozy, kde se pracuje na směny, jednoduše odstavit nejde, nelze ani zkrátit pracovní dobu.

„Proto lidem, kteří v nich pracují, navyšujeme po dobu mimořádných opatření plat o 25 procent,“ popsal situaci v podniku jeho obchodní ředitel Vladimír Hlaváč.

Právě tento krok by se podle jeho názoru mohl negativně odrazit do hospodaření společnosti. „Znamená to vyšší náklady i odvody. Výrobu kvůli tomu ale neomezujeme,“ vysvětlil.

Ti, kteří nepracují u tavicích pecí, mají zkrácenou pracovní dobu na šest hodin.

„Navíc jim umožníme přijít do práce dřív, aby v době, kdy jsou vedra největší, mohli být už doma,“ dodal Hlaváč s tím, že běžně v Eutitu začíná směna v sedm hodin, teď však lidé mohou chodit už v šest.

Nikdo neví, kdy se počasí změní

Odhadnout, kdy vlna tropických veder skončí, je podle pozorovatele počasí Rudolfa Kovaříka ze Šindelové těžké. „Jak říkají meteorologové: až se obnoví západní atlantické proudění,“ uvedl Kovařík.

Nelze přitom podle něj říct, že to bude za týden, nebo až za čtrnáct dní.

„Jediné, co snad můžeme říct je, že po víkendu by teploměr měl šplhat ke třicítce už jenom výjimečně. Tu největší vlnu veder tak budeme mít o víkendu snad už za sebou,“ dodal pozorovatel počasí.