Hornické památky Krušnohoří čeká další krok pro zápis do UNESCO

Součástí bude bude i poslední návštěva komisařů Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) v Krušných horách. ICOMOS je poradním orgánem UNESCO.

„Návštěva by se měla uskutečnit v polovině letošního roku. Komisaři budou přímo na místě posuzovat, zda to, co je napsáno v nominační dokumentaci, odpovídá faktickému stavu,“ uvedl Michal Urban, ředitel společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge.

Pak podle něj bude ještě další prostor pro případné vyjasnění některých záležitostí. Samotný zápis hornických památek do UNESCO by měl schvalovat Výbor světového dědictví na svém generálním zasedání příští rok v létě.

Nominace hornických památek měla podle původních plánů do Paříže doputovat už před rokem. Odborníci se ale nakonec dohodli, že ještě počkají a materiál vypilují. Doporučili jim to právě i zástupci ICOMOS. Jejich doporučení se týkalo zejména Saska.

„Původně bylo navržených 78 lokalit, nyní jich je 22. To ale neznamená, že byly všechny vyškrtnuty. Na základě doporučení Německo sloučilo některé lokality do větších krajinných celků,“ vysvětlil Michal Urban.

Například kolem Freibergu bylo původně vybraných lokalit zhruba dvanáct, dnes je z nich jedna. Podobné je to i v případě Annabergu. „Samozřejmě některé lokality vypadly. Jedná se o ty, které nesouvisejí přímo s těžbou rud, na kterou nám UNESCO doporučilo, abychom se zaměřili,“ podotkl ředitel.

Jde například o místa, pro která byla charakteristická těžba uhlí či vápence. To se bohužel dotklo i třeba vápenky u Kovářské, což je technická památka.

Z 22 nominovaných lokalit je 17 z nich v Německu, dvě v Ústeckém a tři v Karlovarském kraji. Na české straně jde o hornickou krajinu Abertamy - Horní Blatná - Boží Dar, Rudá věž smrti, hornická krajina Krupka a Mědník.

„Saská strana je z hlediska rozlohy větší než česká a těžilo se tam na mnohem více místech až do nedávné doby, tedy počátku devadesátých let,“ zmínil Michal Urban. Česká strana se zápisu věnuje osm let a za tu dobu se podle něj podařilo zvýšit zájem lidí o hornické památky a podařilo se dosáhnout jejich ochrany.

V Karlovarském kraji se o zápis do UNESCO ucházejí také Karlovy Vary, Františkovy a Mariánské Lázně.