Cenu dětského diváka získala na festivalu v Ostrově pohádka Čertoviny

Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny si z 50. ročníku ostrovského Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana odváží možná to nejcennější vyznamenání – Cenu dětského diváka.

Ostrovského dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon pak od dětské poroty získal Jindřich Skokan za roli Jakuba ve filmu Na krátko.

Porota dospělých rovněž Troškovy Čertoviny ocenila jako nejlepší dílo v kategorii snímků pro děti do dvanácti let. Vedle toho udělili její členové i čestné uznání filmu Aplomb režiséra Michala Starého.

Zvláštní cenu si ovšem z Ostrova odvezli tvůrci filmu Bajkeři režiséra Martina Koppa. Ocenění získal za hlavní myšlenku filmu, kterou je fakt, že mladí žijí stále více ve virtuálním světě než v tom skutečném.

Tomuto trendu se podle mluvčího festivalu Marka Poledníčka bude muset do budoucna přizpůsobit i sama přehlídka.

„Doba se definitivně změnila. Pokud chce festival přežít, musí přijít s novými nápady a pružně reagovat na neustálý vývoj technických možností, mediálních trendů a v neposlední řadě chování dětí,“ konstatoval Poledníček.

V žádném případě však podle něj nejde o to podléhat módním trendům a podbízet se za každou cenu.

„Jde o to v současné přemíře zábavy a možností, které doba nabízí, najít to dobré a pokusit se děti inspirovat a nasměrovat. Podobně, jak to ve své době dělal Ota Hofman svými legendárními filmy. Věřím, že se nám na jeho odkaz podaří navázat i v postmoderním 21. století,“ dodal mluvčí festivalu.

Ota Hofman, jehož jméno ostrovský festival nese, se do srdcí dětských diváků zapsal jako scénárista mnoha filmů a seriálů. Jeho jméno je neodmyslitelně spjaté s Panem Tau, s chobotničkami ze třetího patra či s trochu popletenými Návštěvníky z budoucnosti.