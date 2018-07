Začalo to „zašívárnou“ na vojně, dodnes dárce věnoval 42 litrů krve

15:45 , aktualizováno 15:45

Ladislav Bauer poprvé daroval krev přesně před čtyřiceti lety. Na transfúzním oddělení mu vždy odeberou skoro půl litru vzácné tekutiny, ale jemu na tom nepřijde nic divného. Bere to jako samozřejmost. .

Ladislav Bauer daruje krev už od sedmdesátých let minulého století. To, co začalo jako "ulejvárna" na vojně, se nakonec stalo jeho životním posláním. | foto: Barbora Šmudlová, MF DNES