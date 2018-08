Karlovy Vary obtěžují darované akcie, jsou spojené s dluhem

Co s deseti procenty akcií společnosti Zámecká kolonáda? Takovou otázku zodpovídali karlovarští radní. Firma spadá do skupiny Eden Group, která zahrnuje několik karlovarských lázeňských resortů. Na sklonku tisíciletí jí vedení Karlových Varů pronajalo Zámecké lázně na 49 let.

„Nyní řešíme dopis od Zámecké kolonády, a.s., od které má město od roku 1999 darováno deset procent akcií. Společnost se na nás obrátila s tím, že vzhledem k tomu, že má v současnosti splatný zbytek úvěru na Zámecké lázně, žádá město, aby se postavilo ke svým deseti procentům,“ informoval primátor Petr Kulhánek.

Několik variant řešení

Radní navrhli tři varianty. Buďto mohou Karlovy Vary svých deset procent akcií prodat zpět Zámecké kolonádě, či odkoupit zbylých devadesát procent společnosti, nebo na základě svých deseti procent zaplatit odpovídající podíl na úvěru. To znamená 5,5 milionu korun.

Městská rada respektovala doporučení finančního výboru. Ten řekl, že město nemá vynakládat žádné peníze. Stejně tak dala na doporučení odboru financí, aby Karlovy Vary neodkupovaly devadesát procent akcií.

„Proto jsme se přihlásili k té variantě, že prodáme deset procent Zámecké kolonádě, a to za 25 tisíc korun,“ zdůvodnil primátor.

Rozhodnou zastupitelé

Zároveň zmínil, že akcie dnes v podstatě nemají velkou hodnotu, a to vzhledem k tomu, že je společnost zadlužená.

„To ale nijak nevstupuje do nájemního vztahu mezi městem a společností týkajícího se 49letého provozování Zámeckých lázní,“ upozornil Petr Kulhánek. Městská kasa za pronájem dostává ročně 640 tisíc korun.

Zda Karlovy Vary svých deset procent akcií skutečně prodají, rozhodne příští úterý městské zastupitelstvo. Od radních dostane doporučení pouze na jedinou variantu, přičemž 25 tisíc korun za prodej bude minimální částkou. Pokud ji zastupitelé schválí, radnice znaleckým posudkem ověří cenu v místě a čase obvyklou.

„Hospodaření společnosti bylo zejména v prvních letech přebytkové. V souvislosti s krizí v cestovním ruchu a lázeňstvím šla společnost v podstatě dolů s tím, že se držela plus minus na nule. Poslední léta už ale negenerovala prostředky na splácení úvěru, proto došlo k této situaci,“ shrnul Petr Kulhánek.

Slavná budova

Původní stavba Zámecké kolonády obklopila Zámecký pramen v letech 1910 až 1912. Secesní budova vyrostla podle návrhu slavného vídeňského architekta Johanna Friedricha Ohmanna.

O rok později v ní vzniklo secesní ztvárnění reliéfu Ducha pramenů od vídeňského sochaře Wenzela Hejdy. V letech 2000 až 2001 byl zchátralý objekt Zámecké kolonády přebudovaný podle projektu karlovarského architekta Alexandera Mikoláše.

Z kolonády se stalo léčebné zařízení nazvané Zámecké lázně. Přístupné je v současnosti pouze klientům lázní.

Ostatní mohou pouze do altánu s vývěrem horního Zámeckého pramene. Dolní Zámecký pramen je svedený do prostoru Tržní kolonády.