Nového šéfa KV Areny čeká řešení ekonomických problémů

Roman Rokůsek před časem zvítězil ve výběrovém řízení na nového jednatele KV Areny a valná hromada společnosti, tedy rada, s výsledkem konkurzu souhlasila. Proti se ozval jeden hlas.

„Roman Rokůsek je potvrzený ve funkci od 1. září. Od nástupu nového jednatele očekáváme, že udělá analýzu jak vstupních nákladů, které musí KV Arena platit, tak těch výstupních s tím, že by měl zajistit lepší hospodaření s energiemi, penězi na opravy, věcmi spojenými s chodem KV Areny a sehnat víc zájemců o využití ledové plochy,“ řekl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Město hledalo nového jednatele od doby, kdy odvolalo kvůli dlouhodobé nespokojenosti Vladimíra Kvasničku. Ten se už do výběrového řízení nepřihlásil. Roman Rokůsek zdůvodnil svůj zájem o jednatelské křeslo tím, že se mu po dvou a půl letech na volné noze stýskalo po řízení kolektivu. Toho, že nastoupí do funkce krátce před komunálními volbami, se nebojí.

„Samozřejmě trochu vnímám, že to pro někoho mohl být problém, ale snad nejsem problémová osoba. Doufám, že je za mnou vidět kus práce a nejsem spojený s žádnou politickou stranou,“ řekl.

Zkonsolidovat hospodaření

Mezi své priority řadí to, aby se mu podařilo vybudovat důvěru mezi společností KV Arena a městem, dále by chtěl nastavit transparentní hospodaření společnosti. Zabývat se bude také nutnými výdaji, které zřejmě budou souviset i s personální otázkou.

„Nedokážu si představit, že takto malá společnost bude mít jednatele a ještě technického ředitele. Také si nemyslím, že pro práci, kterou řeší KV Arena, je nutný právník. To jsou věci, které jsem postřehl a myslím, že nejsou nutnými výdaji,“ naznačil.

Pokuta za Realistic Arenu

Posledním výrazným počinem jeho předchůdce bylo přejmenování části sportovního areálu z KV Areny na Realistic Arenu. Na základě tohoto smluveného partnerství má městská společnost získat od soukromé firmy zhruba 5,8 milionu za tři roky, což někteří radní v čele s primátorem považují za nevýhodné.

Vladimíru Kvasničkovi vyčetli, že o uzavření smlouvy město coby majitel nemělo tušení a dalo prostor právníkům. Jenomže možností, jak se z podepsané smlouvy vyvléci, mnoho není.

„Právní nástroje k tomu neexistují. Museli bychom odstoupit od smlouvy a zaplatit pokuty, které se celkově pohybují okolo 2,5 milionu korun,“ uvedl primátorův náměstek pro majetek Michal Riško. Zároveň podotkl, že město peníze připravené nemá, neboť s nimi nepočítalo.

KV Areně ale udělilo pokutu 100 tisíc korun za to, že společnost o změně názvu neinformovala radnici. „Pokutu bude platit KV Arena a je její věcí, jestli ji pak bude vymáhat na bývalém jednateli,“ řekl Čestmír Bruštík.

Ztrátová firma

Město posílá KV Areně každoročně provozní dotaci, která naposledy činila 22,5 milionu korun. Společnost však v poslední době tonula ve ztrátě. Zisková byla naposledy roku 2013, kdy vydělala 666 tisíc korun.

O rok později už byla ve ztrátě 974 tisíc, v roce 2015 to bylo 1,5 milionu korun. V roce 2016 se propadla do historicky největší ztráty, a to 8,7 milionu. I to byl důvod, proč se někteří radní snažili z KV Areny udělat městskou příspěvkovou společnost, která by měla nad hospodařením lepší dohled. Zastupitelé to však začátkem roku odmítli.

Podle Čestmíra Bruštíka za první pololetí letošního roku skončila KV Arena v plusu, a to tři miliony korun. „Došlo k tomu na základě velké úspory energií,“ zdůvodnil. Michal Riško ale upozornil, že tato částka se týká období, kdy nebyly zaplacené energie a jen za vodu se může suma vyšplhat na 300 tisíc korun.