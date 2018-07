Filmový festival je v půlce, přivítá hvězdu Stmívání Roberta Pattinsona

Terry Gilliam od 14 hodin uvede společně s herečkou Joanou Ribeirovou v Thermalu nový film Muž, který zabil Dona Quijota.

Z dalších známých jmen se mohou lidé těšit na režiséra Barryho Levinsona, který dorazil už v úterý či třeba herce Caleba Landryho Jonese. Z českých hvězd to bude Jaromír Hanzlík, na který převezme Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii.

Nadcházející dny však nebudou jen filmové. Dnes vystoupí v Karlovarském městském divadle první hvězda festivalu, a to Tim Robbins and The Rogues Gallery Band.

Podle výkonného ředitele přehlídky Kryštofa Muchy berou své vystoupení velmi vážně. „Chtějí, aby koncert dopadl co nejlépe,“ prozradil.

Festivalová tradice

Dnes se v letním kině koná Večer města, na kterém vystoupí Karlovarský symfonický orchestr se zpěvačkou Ewou Farnou.

„Spojení karlovarských symfoniků a letního kina je již festivalovou tradicí a já věřím, že koncert s Ewou Farnou bude divácky velice atraktivní,“ řekl primátor Petr Kulhánek.

Na čtvrtek chystá Karlovarský kraj Roztančený festival, který se letos namísto v meandru Ohře uskuteční ve Dvořákových sadech.

Hudební příznivci se mohou těšit i na řadu dalších koncertů. K těm nejlákavějším patří čtvrteční vystoupení kapely Minus 123 minut, která se předloni vrátila na koncertní pódia. Fanoušci ji mohou slyšet na Divadelním náměstí.

Nával dalších návštěvníků

Dva státní svátky tradičně obměňují karlovarské přehlídce diváky. Zatímco ti ze zahajovacího víkendu jsou už většinou pryč, jiní do lázeňského města teprve míří. Znát je to i ve festivalových hostelech. Například ten, který funguje čtvrtým rokem ve škole Dukelských hrdinů, začali návštěvníci ve větším počtu opouštět v pondělí.

„Byla to první část, která musí do práce. Už v úterý ale přijížděli další, kteří využívají volna o státních svátcích,“ uvedla ředitelka školy Eva Doušová. Hostelu rovněž začaly přibývat rezervace, kterých je v průměru kolem padesáti denně.

„V porovnání s ostatními roky je letos zájem o naše ubytování nejsilnější. Hostel provozujeme počtvrté a zřejmě už se o nás i více ví,“ zmínila ředitelka. Kromě českých a slovenských filmových fanoušků využili tamních služeb i Kanaďané a Francouzi.

Velká skupina nocležníků opustila v pondělí a v úterý také hostel ve školní budově na Palachově nábřeží. V recepci očekávají, že nával nových hostů začne dnes a ve čtvrtek. Podobné je to i ve stanovém městečku na Rolavě, které stejně jako zmiňovaný hostel provozuje městská společnost KV City Centrum.

„Po víkendu se začalo lehce vyprazdňovat. Lidí se v něm zatím ubytovalo přibližně stejně jako v minulém roce. Očekávám, že v následujících dnech se státními svátky opět dorazí další,“ řekl jednatel společnosti Lukáš Červený.

Příjemné počasí

Nocování ve stanovém městečku by mělo být ve druhé polovině přehlídky příjemnější, než tomu bylo doposud. Rána totiž byla velice chladná a v Krušných horách dokonce i mrzlo. Dnes a ve čtvrtek by ale teploty mohly dosáhnout téměř až ke třicítce, v noci se budou pohybovat od 11 do 15 stupňů Celsia. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou místy objevit přeháňky. O víkendu se má lehce ochladit, přesto bude přes den příjemných 25 stupňů.

Organizátoři festivalu oznámili, že k úterní 9. hodině se na přehlídce akreditovalo 9 404 lidí a pokladny vydaly 82 135 vstupenek. Uskutečnilo se 226 projekcí.