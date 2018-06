Úpravy u karlovarského horního nádraží nabírají zpoždění

„Musíme vypsat nové výběrové řízení na zhotovitele,“ konstatoval Čestmír Bruštík. Lhůta přitom vyprší v polovině srpna. „Stavba tak začne až na podzim s tím, že její dokončení je v plánu až v příštím roce,“ uvedl.

Rekonstrukce prostoru před novou výpravní budovou je jedním z projektů, které město financuje z dotačního programu Investiční plán rozvoje území.

Autorem architektonického návrhu jak výpravní budovy, tak plochy před ním, je architekt Petr Franta. Vedle lávky pro pěší jsou peníze na úpravu přednádraží druhým příspěvkem města na konečné podobě železničního uzlu.

Náklady na úpravu prostranství jsou více než 28 milionů korun bez daně. Dalších 25 milionů korun už město vynaložilo na lávku pro pěší z nádraží na sídliště Růžový Vrch.

Lávku zpřístupní v půlce července

Montáž mamutí konstrukce lávky přilákala na sklonku května k hornímu nádraží stovky lidí. Na to, až se po ní projdou, si ovšem budou muset ještě počkat. Do předčasného užívání ji město dá 15. července. Kompletně hotovo má být do 31. srpna.

Práce na samotném nádraží ale skončí až příští rok v březnu. „Do předčasného provozu stavbu uvedeme už letos na přelomu listopadu a prosince. Dělníci se ale na stavbě budou pohybovat zhruba do března příštího roku,“ řekl za Správu železniční dopravní cesty, která je investorem celého projektu, mluvčí společnosti Marek Illiaš.

Rekonstrukce horního nádraží začala v září roku 2015 demolicí části původní výpravní budovy, která na místě vybombardovaného nádraží vznikla v roce 1946 jako provizorium. Po řadě odkladů, které stavbu protáhly o rok, předali stavbaři v květnu 2017 veřejnosti k užívání novou výpravní budovu od architekta Petra Franty.

Ani tento krok ovšem neznamenal konec „bojovým“ podmínkám na nádraží. Vlaky totiž stále odjížděly z několik set metrů vzdáleného nástupiště. Nepohodlí museli cestující snášet kvůli další etapě rekonstrukce, která se dotkla kolejiště. Při ní vznikl mimo jiné i podchod k dvěma novým nástupištím.

„Tato etapa se týká kolejí, výhybek, trakčního vedení i zabezpečovací techniky,“ popsal při otevření nové výpravní budovy rozsah prací Mojmír Nejezchleb z vedení Správy železniční dopravní cesty.