V Otovicích najdou stovky lidí práci v novém výrobním komplexu

Celkem by mohl nabídnout 31 000 metrů čtverečních moderní plochy pro podnikání.

„Tyto prostory pak budeme pronajímat jednotlivým společnostem. Zhruba polovina z celého území, počítáme s tím, že to bude přibližně 48 procent, bude patřit zeleni a součástí stavby je i park,“ uvedl mluvčí Accolade Jiří Sochor.

Accolade v kraji Doposud působila v Chebu. Pronajímá tam prostory pro podnikání společnosti Tchibo, v budově Accolade sídlí její e-shop s oblečením. Dalším nájemcem je společnost BWI, která vyrábí automobilové tlumiče a společnost DHL, která provozuje servisní a logistické centrum pro německou satelitní televizi Sky Deutschland a také distribuční centrum pro kosmetiku značky Estée Lauder.



Ředitel krajské hospodářské komory Stanislav Kříž řekl, že čím pestřejší je skladba odvětví a oborů v regionu, tím je to lepší.

„Zaměstnavatelé pak mohou lépe reagovat na různé otřesy na trzích. Když jeden zažívá krizi, druhý může nabírat,“ uvedl.

Úskalí ale vidí v tom, že města a obce si nemohou určovat, kteří zaměstnavatelé do parku přicházejí, což může přinášet i jisté komplikace.

Obec nastavila pravidla

Otovice si ve svém územním plánu určily podmínky, podle kterých může v komplexu vzniknout nejvýše 670 pracovních míst. Accolade ale předpokládá, že reálný počet bude nižší.

„Je to dané tím, že nájemci našich nemovitostí jsou společnosti, které ve velké míře spoléhají na robotizaci a automatizaci. A to je zas dané tím, že nové projekty musejí být schopné vytvářet dostatečnou přidanou hodnotu, aby byly schopné dlouhodobě zaplatit své zaměstnance v situaci, kdy dostupných sil na pracovním trhu není mnoho,“ vysvětlil mluvčí.

Jako příklad zmínil Cheb, kde má Accolade několik nájemních nemovitostí. Před příchodem jejích klientů byla průměrná mzda v tamním průmyslovém parku zhruba 14 tisíc korun, nyní je to 28 tisíc.

„Věříme tomu, že pracovní místa u našich nájemců v Otovicích by mohla lidem z obce a jejího blízkého okolí nabídnout dobré pracovní uplatnění, které budou mít snadno dostupné,“ řekl Jiří Sochor.

Mezi klienty, kteří si od společnosti Accolade pronajímají nemovitosti, jsou zejména strojírenské a elektrotechnické společnosti, dodavatelé pro autoprůmysl či provozovatelé e-shopů. Investor nyní pracuje na povolovacím procesu, proto ještě nemá budoucí nájemce.

„Nejprve musíme dokončit povolovací proces a teprve až pak můžeme prostory k podnikání nabídnout,“ vysvětlil Jiří Sochor.

Společnost to podle něj může udělat až ve chvíli, kdy je schopná garantovat dodání prostor do jasně stanoveného data. Podobně to dělá i v ostatních lokalitách, kde působí.

Nejdřív dostanou šanci místní

Nejprve chce oslovit společnosti z regionu, u kterých Accolade předpokládá, že mohou hledat prostory pro rozšíření podnikání. Potenciální zájemce před podpisem smlouvy nejprve představí radnici.

„Byli bychom rádi, pokud by se první prostory podařilo zprovoznit kolem roku 2020,“ informoval Jiří Sochor.

Investor spolu s nimi bude stavět i část silničního obchvatu obce. Právě nárůst dopravy je věcí, které se tamní obyvatelé obávají. „Pro zaměstnanost v regionu je tento projekt významný. V obci už je to ale i teď s dopravou dost napjaté,“ naznačil Oldřich Poklop, který v Otovicích žije.

Šance i pro Karlovy Vary

Na silnici vedoucí k areálu s investorem už zhruba dva roky pracují také Karlovy Vary. „Každá průmyslová výroba tohoto typu, která nezatěžuje životní prostředí a vytváří pracovní místa, je samozřejmě přínosem,“ řekl primátor Petr Kulhánek.

V katastru krajského města by mohl podobný projekt vzniknout namísto postupně demolovaných garáží v Jabloňové ulici. „Jedna etapa je dokončená a část území projektově připravujeme, abychom ho mohli nabídnout investorům,“ uvedl Petr Kulhánek.