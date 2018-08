Opravit metr silnice lze za polovic. Nesmí ale platit stát

Letos mu Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) poslal na rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd 145 milionů.

„Velmi si vážíme toho, že kraje v letošním roce obdržely celkem čtyři miliardy korun na opravy silnic druhých a třetích tříd prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, program má ale jiné podmínky a jiný proces, než když silnice opravujeme my jako kraj,“ nastínila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, která je zároveň i předsedkyní Asociace krajů ČR.

Přísnější pravidla se podle ní týkají projektové dokumentace, diagnostiky silnic i rozsahu prací. Proto si nechalo krajské vedení zpracovat analýzu.

Kraje umí šetřit

„Řekla nám, že pokud si opravujeme silnice sami, tak metr čtvereční stojí zhruba 500 korun, pokud je opravujeme prostřednictvím SFDI, tak nás metr čtvereční stojí zhruba tisíc korun,“ upozornila hejtmanka.

Jednat o tom chce jak na Asociaci krajů, tak s ostatními hejtmany, ministrem dopravy a premiérem. Peníze by podle ní měly jít přímo do krajských rozpočtů s tím, že určené budou výhradně na opravy silnic nižších tříd.

„Pokud by kraje dostaly tyto peníze přímo, opravilo by se daleko více úseků silnic. Požadavků je pořád mnoho a myslím, že i do malé obce má vést opravená komunikace,“ řekla Jana Mračková Vildumetzová.

Bez diagnostiky to nejde

Ministerstvo dopravy ale potřebu diagnostiky brání, neboť je podle něj v souladu s vyhláškou. Představuje prý v podstatě minimální standard oprav silnic.

„Jedině respektování tohoto přístupu zajistí, že i poruchy komunikací, které nejsou zjevné na první pohled, budou odhaleny a následně odstraněny s menšími náklady, než by musely být vynaloženy v momentě, kdy poruchy budou naprosto zjevné a jejich odstranění několikanásobně dražší,“ tlumočila stanovisko ministerstva Lenka Rezková z tiskového oddělení.

Zároveň zmínila, že ministerstvo klade důraz na to, aby se prodloužila životnost silnic a peníze dostaly kraje z vládních úspor.

Na opravy a údržbu svých cest přitom mají využívat hlavně prostředky z takzvaného rozpočtového určení daní, prioritou SFDI je podle ministerstva v první řadě výstavba dálnic a železnic.

Obalovny nestíhají

„Dalším jednáním jsme případně otevřeni,“ podotkla Lenka Rezková. V souvislosti s rekonstrukcemi silnic vedení kraje upozornilo i na rostoucí ceny. Ty jsou nyní vyšší o čtyřicet procent.

„Polovinu tohoto nárůstu dělá třeba jen obalovna. Hodně se teď dělají nové silnice a obalovny nestíhají. Proto je u nich nárůst asi největší,“ vysvětlil krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Dvanáct akcí v regionu

Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jana Lichtnegera dojde díky nynějším penězům ze SFDI na dvanáct akcí.

„Investičních akcí se bude provádět šest. Jedná se například o opravy mostů, statické zajištění silnic, ale také o opravu průtahu obce Dubina. Neinvestičních oprav se bude provádět také šest. Jedná se o opravy poničených povrchů, kde dochází k výměně asfaltových souvrství,“ uvedl.

Mezi nejnákladnější rekonstrukce se řadí například oprava silnice Dolní Nivy - Stará, v Chebu u hřbitova, průtah Teplou, cesta u tepelského kláštera či průtah Lokte.