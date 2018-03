Karlovy Vary mají šanci koupit tržnici. Rozhodnout musejí zastupitelé

Zastupitelé ovšem budou potřebovat odpovědi na dvě základní otázky: Kde vzít 93 milionů? Jak objekt dále využít?

„Věřím, že zastupitelé budou prozíraví,“ uvedl primátor města Petr Kulhánek, který neskrývá svůj nesouhlas s tímto záměrem.

„Podobná investice není ani ve výhledu financování města. Kupní cena je přitom jen základ, další miliony by byly zapotřebí na investice do objektu,“ naznačil Kulhánek náročnost projektu, který sedmi hlasy z jedenácti radní podpořili.

„Rozhodnutí je to podle mého krajně neuvážené už jen proto, že předkupní právo městu zůstává i do budoucna,“ konstatoval primátor.

Symfonici chtějí koncertní sál

Co se týká budoucího využití objektu ve chvíli, kdy by jej koupilo město, existují podle náměstka Jiřího Klsáka dva názorové proudy. Zastánci prvního chtějí, aby i město využívalo tržnici komerčně, tedy aby v ní i nadále zůstal obchod, příznivci druhého pak usilují

o vybudování koncertního sálu a zázemí pro Karlovarský symfonický orchestr.

„To je ovšem pouze záložní varianta pro případ, že by se z jakýchkoli důvodů nepodařilo zřídit koncertní sál v Císařských lázních,“ upozornil Klsák s tím, že varianta sálu v Císařských lázních je pro město finančně výhodnější.

Symfonici by přitom o tržnici měli podle slov jejich ředitele Petra Polívky zájem. „Kdyby se město rozhodlo objekt odkoupit, bylo by to nejlepší nejen pro nás, ale i pro Karlovy Vary jako takové,“ komentoval Polívka situaci v době, kdy se na magistrátě začalo o možnosti odkupu uvažovat.

O Městskou tržnici se zajímá od chvíle, kdy do Karlových Varů přišel. „Můj zájem vedl tak daleko, že jsem se několikrát sešel s majitelem, abychom o budoucnosti objektu diskutovali,“ řekl Polívka.

To, že tržnici město vůbec kdy prodalo, považuje za skandální rozhodnutí. „Je pravda, že vybudování a provozování koncertního sálu by pro město bylo ztrátové,“ uvedl náměstek Michal Riško.

Málo času na rozhodnutí

Na druhou stranu podle něj odborníci v minulosti hovořili o cennosti podobných lokalit. „Architekti i projektanti se shodli v tom, že právě lokalita u Městské tržnice je pro rozvoj města velice důležitá. Překvapuje mě proto, že se v rozhodující chvíli tito lidé úplně odmlčeli,“ podotkl Riško s tím, že na rozhodnutí o budoucím využití tržnice je jen málo času.

Řešení finanční otázky se podle Riška dá najít. „Město dokázalo v minulosti uskutečnit akci za miliardu, tady se bavíme o desetině této částky,“ řekl v odkazu na výstavbu multifunkční haly.

„Ona miliardová investice město finančně zdevastovala na řadu let,“ kontroval primátor Kulhánek.

Za úvěr, který si město vzalo na výstavbu haly, nyní platí roční splátky 40 milionů plus úroky. A to až do roku 2023. „Město má pak ještě úvěr na předfinancování projektů dotovaných z evropských peněz ve výši 130 milionů korun. Tyto prostředky ovšem na tržnici použít nelze,“ dodal primátor.

Do zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 27. března, podle Michala Riška odbor financí a ekonomiky vypracuje analýzu možností financování celého projektu. „Zásadní v současné době není tolik to, co v objektu bude, ale jestli ho město vůbec odkoupí,“ dodal náměstek.