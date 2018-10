Na nové vedení Karlových Varů čeká vyřešit Vřídelní kolonádu či Thermal

1 Rozpočet na další rok

Jak bude město hospodařit, bude zřejmě prvním důležitým tématem. V červnu radní informovali, že příjmy města v roce 2017 dosáhly téměř 1,124 miliardy, výdaje 1,029 miliardy korun.

„Rozpočet bude připravený v té podobě, na kterou jsme byli zvyklí z minulých let. Jak s tím nové vedení naloží, je na jeho rozhodnutí,“ uvedl primátor Petr Kulhánek, jehož Karlovarská občanská alternativa (KOA) míří spolu s Piráty a komunisty do opozice.

2 Zápis do UNESCO

Lídrem všech evropských lázeňských měst usilujících o vstup jsou právě Karlovy Vary. Zápis na seznam byl dlouhodobě klíčovým tématem právě pro Petra Kulhánka a jeho kolegy z KOA. Nadnárodní lázeňská nominace s názvem Slavné lázně Evropy zamíří k hodnotitelům do francouzské metropole v lednu 2019. Pokud vše dobře půjde, o vstupu Karlových Varů se rozhodne na jaře 2020.

„V případě UNESCO si myslím, že už to dnes není úplně na městě, ale je to v gesci ministerstva kultury. Splnili jsme veškeré povinnosti, které jsme měli. Teď už by měl být proces více méně autonomní, nezávisle na rozhodnutí města,“ řekl primátor.

3 Koncertní sál v Císařských lázních

Co nejdříve chce začít vedení kraje s dlouho připravovanou opravou Císařských lázní. Nehodlá ale čekat, jak dopadne samostatný projekt města, které schválilo v atriu národní kulturní památky vestavbu vyhovujícího koncertního sálu pro svůj symfonický orchestr. Město to má stát podle odhadů do 150 milionů korun.

V Karlových Varech více než rok působí spolek nazvaný Koncertní sál pro Vary, který o vhodný prostor usiluje. Jeden ze zakladatelů iniciativy, violoncellista Martin Ondráček, upozornil, že na zastupitelstvu s vestavbou souhlasili jak Karlovaráci, tak ODS.

„Netrpělivě čekáme na programové prohlášení, pevně věřím, že se tam koncertní sál dostane, myslím si, že pro novou vládu by to měla být jedna z priorit,“ uvedl.

Spolek chce o tom jednat i s novým náměstkem pro kulturu, a pokud nevyjdou Císařské lázně, očekává, že město nabídne jinou variantu. Zásadně proti vestavbě je ale sdružení ArchaVary, ve kterém působí zejména stavaři, architekti a urbanisté. Říkají, že toto řešení povede ke zničení památky prvořadého významu.

„Plán není schopen plně využít potenciál budovy a okolí. Památka by z velké části byla lidem přístupná pouze na několik hodin týdně v době konání koncertů, což považujeme za zmařenou příležitost,“ uvedl za Archu Michal Odvody.

Dodal, že plnohodnotný koncertní sál vylučuje řadu aktivit, které by bylo možné v objektu provozovat stále. ArchaVary má podle něj návrh řešení zázemí pro symfoniky, chce o něm ale jednat s novým vedením města.

4 Koncesní řízení Alžbětiných lázní

Připravený pronájem a opravu posledních veřejných lázních doporučilo poslední zastupitelstvo projednat až tomu novému. Vítězem koncesního řízení se stalo sdružení soukromých firem Royal Spa a Hochtief.

Alžbětiny lázně měly získat do pětadvacetiletého pronájmu a jejich rekonstrukce se měla vyšplhat na 561 milionů korun. Proti už se v létě postavili Piráti.

„Piráti před volbami slíbili, že navrženou koncesní smlouvu v novém zastupitelstvu nepodpoří. I když samotný princip považujeme za přijatelnou variantu, dojednané podmínky jsou podle nás pro město nevýhodné,“ uvedl lídr Jindřich Čermák.

5 Vřídelní kolonáda

Železobetonová stavba je už po nějaký čas v havarijním stavu a město se rozhodlo, že ji opraví a mezitím vypíše architektonickou soutěž na novou. Petr Kulhánek zahájil jednání, aby s obnovou lázeňské infrastruktury pomohl stát.

6 Thermal

Festivalový palác patřící státu čeká rekonstrukce, a to včetně zchátralého venkovního bazénu. Právě obnova ať už hotelu, či bazénu se stala jedním z nejčastějších bodů v předvolebních programech kandidujících stran a hnutí.

7 Karlovarská teplárenská

Jak dále s Karlovarskou teplárenskou? Taková otázka přijde na samém konci funkčního období budoucí koalice. Tehdy vyprší smlouva s podnikatelem Karlem Holoubkem, který má teplárnu pronajatou.

„Je tedy prostředníkem tepla mezi Sokolovskou uhelnou a distribuční sítí po městě. Smlouvu jsme chtěli vypovědět nebo korigovat, ale bylo to nevypověditelné,“ uvedl Petr Kulhánek.

Smlouva je dle mluvčího radnice Jana Kopála platná do 1. 1. 2023.

Na teplárnu je napojené například celé lázeňské centrum, kde nesmějí být lokální zdroje tepla, či karlovarská sídliště. Téma teplárny se tak týká krom jiného i tisíců domácností.

„Rádi si počkáme na vztah nové koalice ke končícímu pronájmu. Zejména pak u stran, které se buď schází u nájemce teplárny ve skyboxu jeho hokejového klubu, nebo které dvakrát teplárnu takto pronajaly,“ uvedli karlovarští Piráti. Ti se domnívají, že by se teplárna měla kompletně vrátit městu.