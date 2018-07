Fyzioterapeuti nebudou, zájemci o studium ve Varech nezvládli přijímačky

Ke studiu v Karlových Varech se přihlásilo 64 zájemců, k přijímací zkoušce se dostavilo 41 z nich. Zvládli ji však jen dva. Ty si chce lékařská fakulta nechat v Praze. A na západ Čech se v příštím roce už ani nechystá.

„Po zkušenostech z loňského i letošního roku se 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy rozhodla nevypisovat přijímací řízení s preferencí Karlových Varů pro akademický rok 2019/20. Dosavadní přípravy personálního i organizačního (rozvrhového) zajištění byly velmi náročné a nakonec se ukázaly být zbytečnými,“ napsal primátorovi Petru Kulhánkovi děkan fakulty Petr Widimský.

Primátorovo zklamání

Zmínil přitom, že je fakultě líto investované energie a času mnoha jejích pracovníků, nicméně výsledek přijímacího řízení je třeba respektovat a nikde nelze nastavovat měkčí kritéria. Zástupci fakulty podle něj nepředpokládají, že by byla situace v budoucnu výrazně odlišná.

Petr Kulhánek reagoval tím, že na jedné ze schůzek společně s děkanem a proděkanem možnosti města a fakulty po ukončení přijímaček probírali.

„Fyzioterapie má značný převis studentů, kterých je bezmála 600. Mechanismus by mohl být takový, že pokud u přijímacích zkoušek uspějí, ale z kapacitních důvodů se nedostanou do Prahy, případný deficit v Karlových Varech by se jimi v případě zájmu doplnil. Bohužel, součástí dopisu je i konstatování, že univerzita tento mechanismus nepoužije,“ uvedl primátor.

Už kvůli tomu požádal o schůzku jak děkana a tamní koordinátorku studia, tak samotného rektora. Zatím však nemá zpětnou vazbu, kdy k ní dojde. Jak ale uvedl, situace je pro něj velkým zklamáním.

„Můžu to považovat i za osobní neúspěch, otázkou ovšem je, zda jsme v našich dva roky trvajících přípravách mohli udělat něco více. Naplnili jsme veškeré požadavky univerzity, ať se týkaly prostor, vybavení či personálního zajištění. Bohužel už nemůžeme zajistit, zda studenti přijímací zkouší složí, nebo nikoli,“ řekl Petr Kulhánek.

Neztrácí naději

Karlovarským koordinátorem studia je radní Jan Klíma, kterému příchod univerzity zabral nikoli dva, ale dokonce čtyři roky. Poslední dva a půl roku za to dostával od města odměnu coby člen pracovní skupiny, a to průměrně 20 tisíc korun měsíčně.

„Se zřízením vysokoškolského studia ve městě určitě nekončím. Byl bych rád, pokud by šlo opět o fyzioterapii. Přinesla naději studentům, jejich rodičům i zařízením, která hledají fyzioterapeuty po celé republice a v zahraničí a my jsme jim nabídli možnost výuky tady,“ uvedl radní.

Podotkl přitom, že karlovarské přípravné kurzy k přijímačkám byly plné a účastnilo se jich 15 až 20 zájemců.

Ztracené miliony

Lékařská fakulta měla sídlit v městské školní budově na Palachově nábřeží. Podle primátorova náměstka pro majetek Michala Riška investovaly Karlovy Vary do jejího provozuschopného stavu do tří milionů korun.

„Myslím, že v oblasti vzdělávání po ní poptávka je a bude. My jsme ji minimálně dva roky blokovali a nabídky odmítali právě kvůli 3. lékařské fakultě,“ uvedl.

Vedení Karlových Varů se o příchod veřejné vysoké školy do krajského města snaží už dlouhou dobu. Původně jednalo s Fakultou tělesné výchovy a sportu, dohoda se ale neurodila. V současné době v Karlových Varech sídlí pouze Vysoká škola finanční a správní. Jde o soukromou univerzitu.