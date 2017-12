Slíbené zvýšení platů nebude, karlovarští zdravotníci se zlobí

Zaměstnanci proto spílají kraji za nedodržení slibu. „Nelíbí se nám to. Politici si tvrdí, co chtějí. Je to nedodržení slibů. Přemýšlíme i o stávkové pohotovosti a dalších krocích,“ uvedla zástupkyně Iniciativy sester a vrchní sestra chebské interny Miroslava Korseltová.

V letošním roce vedení kraje hned několikrát přislíbilo, že se od 1. ledna 2018 zvednou platy v krajské nemocnici tak, aby kopírovaly státní tabulky. To se ale nestane.

Přitom už bylo vše připravené, což potvrdil i odstupující generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Josef März a předsedkyně představenstva KKN Jitka Samáková.

„Nyní vyjednáváme o nové kolektivní smlouvě, neboť ta současná končí v únoru příštího roku. Rádi bychom ale zvýšili mzdy už od 1. ledna. Platy se budou zvedat o deset procent a navíc kraj uvolnil částku dvacet milionů korun, které by se měly rozdělit mezi zdravotníky,“ uvedla Samáková.

Zástupci odborů a Iniciativy sester by pak měli rozhodnout, mezi koho se již zmiňovaných 20 milionů rozdělí.

Zdravotníci jsou naštvaní

Přislíbených dvacet milionů pomůže zvýšit platy, ale jen některým profesím, na všechny sestry se tak nedostane. „Jde nám především o nově příchozí sestry, a také o ty zkušené, aby neodcházely. Sice nám nyní pár posil přišlo, ale je jich málo. Navíc vizitka toho, že kraj neplní sliby, možná odradí další případné zájemkyně,“ řekla Korseltová.

Vrchní sestra z chebské interny si také vzpomněla, že krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš na jednom z jednání řekl, že pokud státní tabulky od 1. ledna nebudou, složí funkci.

„Bohužel z toho jednání není záznam, ale slyšelo nás to hned několik,“ prozradila Korseltová.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Jana Bureše to ale není pravda. „Je to nesmysl, nikdy jsem to neřekl. Je mi nepříjemné, že se nepodařilo splnit slib, ale na druhou stranu, od roku 2015 jsme zvýšili platy zdravotníkům o 21,5 procenta. Pomalu se k tabulkovým platům blížíme. Ale musím přiznat, že už peníze nemáme. Jen letos je ztráta nemocnice 100 milionů korun. Karlovarský kraj proto musel část peněz poslat na to, aby se nemocnice nedostala do konkurzu. Musíme chránit pacienty,“ argumentoval Bureš.

Na to, aby platy dosáhly úrovně státních tabulek, by bylo potřeba sehnat dalších přibližně 40 milionů korun. „Z úhradové vyhlášky od pojišťoven dostaneme maximálně částku 80 milionů korun. A 120 milionů potřebujeme na státní tabulky. Opravdu už nemáme kde brát peníze,“ dodal Bureš.

Nemocnice hledá ředitele

K poslednímu prosinci končí generální ředitel KKN Josef März. „Než vybereme dalšího člena představenstva, povedeme nemocnici společně s Davidem Bracháčkem,“ řekla Samáková. „Snažil se nám pomoci, bude to ztráta,“ okomentovala odchod generálního ředitele Korseltová.

Josef März vedl KKN tři a půl roku. Nyní se rozhodl k prvnímu lednu skončit jako generální ředitel a odejít i z vedení nemocnice. „Chci ale zůstat v kraji a věnovat se pacientům,“ podotkl März.

Podle kuloárních informací je za jeho rezignací situace okolo platů sester a dalších zdravotníků. „Rezignaci jsem opravdu podal. Ale rozhodně nějaké nedodržení slibů kraje vůči zdravotníkům není tím hlavním důvodem. Důvodů mám podstatně víc a určitě to není moje reakce na situaci ohledně státních tabulek. Je to možná jeden ze střípků, ale určitě to není hlavní důvod,“ uvedl ředitel a vysvětloval, že už je unavený. „S některými lidmi se už nechci potkávat. Chci se věnovat své profesi, což je medicína, a také pacientům,“ podotkl März a dodal, že v Karlovarském kraji zůstane.