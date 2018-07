Do Krušných hor se valí davy turistů, nejvíc trpí Rolavská vrchoviště

„Jsou to tři dny, co jsem zde potkal rodinu Holanďanů s několika dětmi, chtěli tady stanovat. V betonovém objektu bývalého cínového dolu, kde se natáčel detektivní seriál Rapl, se zas baví party mladých,“ potvrdil starosta města Přebuz Martin Bruoth s tím, že sběračů borůvek letos oproti loňsku ubylo.

„Borůvky jsou kvůli suchu malé, a tak sbírání asi tolik neláká,“ dodal starosta. Podobnou zkušenost má i spolupracovník občanského sdružení Rosnatka Rudolf Kovařík.

„Spíše než sběrači borůvek nám letos přidělávají vrásky obyčejní návštěvníci rezervace. Největší problémy jsou zejména ve východní části chráněného území, kde je bývalý cínový důl a Rolavský rybník. Tomu místní říkají Lícha,“ přiblížil Rudolf Kovařík. Podle jeho slov je ale v současnosti nepřítelem číslo jedna oheň.

„Více než 800 hektarů toho nejcennějšího území tvoří z větší části rašelina. A když ta začne hořet, nastává obrovský problém. Navíc většina území je pro techniku nepřístupná, takže se dá hasit jedině ze vzduchu. Proto je třeba dodržovat zákaz rozdělávání ohňů. Jenže leckdy stačí i nedbale odhozený nedopalek nebo nevhodně zaparkované auto. I takový požár jsme tady už zažili,“ zavzpomínal Kovařík.

Seriál jako pozvánka

Podle jeho slov zájem o Krušné hory každoročně stoupá. Doslova raketový nárůst návštěvnosti ale správci rezervace zaznamenali po odvysílání seriálu Rapl.

„To jich přišlo tak o 150 procent víc. Přijela spousta aut, po lidech zůstaly vydupané cesty, obnažené kořeny, odpadky. Teď se to už trochu usadilo, ale dá se říct, že ta návštěvnost každoročně vzroste tak o 10 procent. Když je hezky, navštíví rezervaci za víkend klidně i dva a půl tisíce lidí,“ podotkl Kovařík (psali jsme v článku Do rezervace míří víc turistů i kvůli seriálu Rapl, ochrání ji strážce).

Při pouti a závodu nebylo na parkovištích k hnutí

Problémy už pociťují i krušnohorská města. Například zástupce božídarského starosty Jaroslav Formáček konstatuje, že letní a zimní sezona se co do počtu turistů už pomalu vyrovnávají.

„Zvlášť když je pěkné počasí, tak to množství návštěvníků velmi pociťujeme. Minulý víkend tu byla pouť a zároveň se na Klínovci konal závod na kolech. Tak to jsme se tady nehnuli. Všechna parkoviště byla k prasknutí plná,“ pokrčil rameny Formáček.

Jak doplnil, lesní cesty zas blokují lidé, co sem přijeli na borůvky, a až začnou houby, přijde další nápor.

„Snažíme se to regulovat, ale pokud návštěvnost poroste takovým tempem jako dosud, tak opravdu nevím, co budeme dělat, jak to řešit. Jsme rádi, že u nás cestovní ruch kvete, ale na takové masy lidí a takové množství aut nejsme připraveni. Nemůžeme připustit, aby to tady bylo jak na Václaváku,“ dodal.