Loket se dostal kvůli oknům na Dvoraně do sporu s památkáři

Město tím podle nich porušilo závazné stanovisko orgánu památkové péče, tedy stavebního odboru Městského úřadu v Sokolově.

Závazné stanovisko, které má MF DNES k dispozici, má několik podmínek. Jedna z nich se týká právě střešních oken Dvorany.

„Na střeše jihovýchodní části objektu nebudou osazena navrhovaná střešní okna s vnějšími roletami. K řešení osvětlení podkrovních prostor bude použito ateliérového okna subtilní konstrukce (nejlépe kovový rastr) na jihovýchodní (nad hlavním průčelím) a severozápadní straně v kombinaci se světlovody,“ uvádí se ve stanovisku.

Město nekonzultovalo podobu oken

Podobu oken má podle něj město ještě před zadáním do výroby konzultovat s památkáři. Právě tuto podmínku však město podle Národního památkového ústavu v Lokti porušilo.

„Ve stanovisku je napsané, že střešní okna tam být nemají. Ta okna tam jsou a město všem do očí neustále tvrdí, že je mají povolené,“ řekla ředitelka ústavu Romana Riegerová.

Střešní okna podle ní památku sice neohrožují, jde však o princip. „Je to placené z dotačních peněz ministerstva kultury a zastupitelé by si měli své jednání rozmyslet,“ dodala.

Zástupci města však s kritikou nesouhlasí. Při rekonstrukci Dvorany prý postupují podle předem schválených dokumentů.

Město tvrdí, že je vše v pořádku

„Objekt byl v dezolátním stavu, a zatímco město mělo snahu ho prohlásit kulturní památkou, památkářům ještě před třemi lety nevadilo, kdyby se zboural. Střecha byla v havarijním stavu a začala se opravovat na základě projektové dokumentace, která je schválená se všemi razítky, i od památkářů. Dokonce se tam udělalo oken méně, než jich tam mělo být, oni ale mají problém s tím, že se tam údajně měla okna udělat jiná,“ řekl loketský místostarosta Petr Zahradníček.

Město podle něj na výstavbu oken použilo stejnou techniku, jaká se používá třeba na pražské Malé Straně.

„Když to nevadí na Malé Straně, tak v tomhle domě to vadí? Jestli je jejich doporučení, že se na střechu nehodí žádná okna a že by bylo nejlepší, kdybychom tam sušili prádlo nebo tam měli sklady, tak se asi zbláznili,“ prohlásil Zahradníček.

Okna míří k soudu

Podle Riegerové z Národního památkového ústavu se teď případem bude zabývat sokolovský městský úřad, kterému památkáři dali podnět.

„Úřad kvůli nedodržení závazného stanoviska pravděpodobně zahájí správní řízení. Dopadne to nějakou malou pokutou a tu možná někdo zaplatí,“ poznamenala.

Místostarosta Zahradníček přesto trvá na tom, že město výstavbou oken nic neporušilo. „Ať nám klidně vyhrožují pokutou, my jsme si jistí, že to papírově máme v pořádku,“ reagoval.

Dvorana z druhé poloviny 19. století stojí v centru Lokte a dříve sloužila jako společenský dům. Po nevydařené privatizaci v 90. letech ale chátrala. V roce 2014 byla prohlášena kulturní památkou. Město nyní zvažuje, že si na její záchranu vezme úvěr zhruba sto milionů korun, zároveň chce podat žádost o finance do vládního programu Restart.