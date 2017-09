Houbař si na výstavě přijdou na své, čeká na ně na tři sta exponátů

„Letošní výstava bude mnohem bohatší a rozmanitější než ta loňská, kdy bylo velké sucho a houby nerostly. A ani tentokrát nebude chybět ochutnávka houbových specialit,“ láká k návštěvě jeden z organizátorů Jiří Pošmura.

Letos budou moci lidé vyzkoušet například to, jak chutnají houbové karbanátky, pečenáče, houby ve sladkokyselém nálevu, houbový salát či nádivka.

Ke kulinářským výzvám dostanou zájemci i návody na přípravu. „Receptů, jak využít houby v kuchyni, je celá řada, ale my už toho víc dělat nebudeme. Nevešlo by se nám to na stůl,“ směje se Pošmura a dodává, že nejvíc jdou na odbyt pečenáče a salát.

Na houby s lupou a košíkem

V rámci přípravy akce už několik dnů vyrážejí členové klubu do lesů v okolí, aby nasbírali houby, které pak budou moci návštěvníci výstavy obdivovat. A to i za pomoci několika binokulárních lup.

„Vydali jsme se také za přáteli - mykology na sever Čech. Chceme odtud přivézt houby, které se u nás na západě tak často nevyskytují, ale lidé by je měli znát, aby nedošlo k záměně,“ naráží Pošmura například na jedovatý hřib satan.

Právě osvěta a určování hub je dalším úkolem výstavy. Členové klubu návštěvníkům přímo na konkrétní plodnici ukážou, jak rozeznat jedlou od nejedlé, či dokonce jedovaté. V době akce funguje i poradna, kdy přinesené houby odborníci na místě určí.

Pozor na bedly a holubinky

„Já bych zmínil jako nejošidnější bedly. To, co lidé sbírají v parcích a na zahradách jako bedlu červenající, může být jedovaté. Pravá bedla červenající roste ve smrkovém lese. Ale pozor, potřebuje důkladnou tepelnou úpravu. Nejjistější je sbírat bedlu vysokou,“ vysvětluje Pošmura a ukazuje, jak se u bedly červenající objevuje na poškozeném místě třeně jasně oranžová barva.

„Pokusím se najít všechny druhy bedel, abych mohl lidem na výstavě ukázat rozdíly,“ plánuje Pošmura a vzpomíná, že někdy není během výstavy nouze o úsměvné chvíle.

„Jednou k nám přišla rodina a u holubinek všichni začali tvrdit, že máme houby určené špatně. Máte tady napsáno, že jsou jedovaté, ale náš děda tyhle vždycky sbíral, říkali. Musel jsem vyhledat houbu v atlasu a zavolat dalšího odborníka, aby ji určil. Teprve pak se nám je podařilo přesvědčit,“ konstatuje Pošmura.

Navštívit výstavu, která se koná v sídle Správy CHKO Slavkovský les na Hlavní třídě v Mariánských Lázních, je možné v sobotu od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.