Omšelá nádraží v Karlovarském kraji postupně změní tvář

„Jedná se konkrétně o výpravní budovy železničních stanic Loket a Kynšperk nad Ohří. V letošním roce pak chceme v obdobném duchu připravit opravy nádražních budov ve stanicích Tršnice, Dalovice, Stará Role a Stráž nad Ohří,“ uvedl náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty pro správu majetku Tomáš Drmola.

Opravy nádraží Investice pro letošní a příští rok: Sokolov (investice pokračující z roku 2017) - 25 milionů Kč

Bečov nad Teplou - 12 milionů Kč

Cheb - 8,6 milionů Kč

Kynšperk nad Ohří (investice pokračující z roku 2017) - 7,6 milionů Kč

Loket (investice pokračující z roku 2017) - 5,4 milionu Kč

Tršnice - 4 miliony Kč

Minulý rok na tyto stavby společnost vynaložila zhruba 28 milionů. Letos to má být 24 milionů korun.

O nádražní budovu v Lokti přitom před časem projevilo zájem město, protože byla až na pár kluboven v podstatě nevyužitá. „Už jsme byli v jednání, ale z ničeho nic z něj sešlo. Poté, co se objevilo téma lithium, zařadily České dráhy a Správa železniční dopravní cesty zpátečku,“ nastínil loketský místostarosta Petr Zahradníček.

Zásoby tohoto vzácného kovu leží v Horním Slavkově a okolní města a obce by uvítala, pokud by je případná těžba co nejméně dopravně zatěžovala.

„Nevím, jaká je teď situace kolem rekonstrukce dráhy do Horního Slavkova, ale uvítali bychom ji, protože by tím odpadl náš velký problém, který nás tíží. Ať se raději lithium dopravuje vlakem než auty,“ řekl místostarosta.

Zmínil také, že se Loket s železničáři dohodl na prodeji pozemků a buduje další parkoviště. Právě parkování je ve městě velkým tématem, neboť do něj na kulturní akce přijíždí velké množství lidí.

Na řadu přijde i Sokolov

Správa železniční dopravní cesty připravuje také opravy stanic v Bečově nad Teplou, Aši, Františkových Lázních a Chebu. Její nejvýznačnější akcí ale letos bude dlouho připravovaná rekonstrukce výpravní budovy v Sokolově. Celkem vyjde na 25 milionů korun. Příprava začala vloni, hotovo bude v září.

„Letos se začalo vlakové nádraží konečně upravovat a my o něm vedeme častá jednání. V příštích dnech budeme dolaďovat varianty fasády, co se barevného odstínu týče. Už jsme i přemýšleli, jak chceme nové prostory využít,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Podle něj by tam měla vzniknout služebna městské policie a fungovat tam bude hlídací agentura. Vlakové nádraží se propojí s autobusovým, a cestující tak najdou ve městě jeden velký terminál se vším všudy.

Rekonstrukce železniční budovy počítá například s výměnou střešního pláště, zateplením fasády či výměny rozvodů vnitřních sítí.

Zásadní budou dispoziční změny spočívající v odbourání původních přístavků a zřízení nové odbavovací haly společné pro vlakovou i autobusovou dopravu, bezbariérových vstupů, WC a prostor pro doplňkové komerční služby.

Vstupní halu pak čeká úprava podle architektonických návrhů zajištěných městem.

Správci dopravních cest letos původně počítali s tím, že do oprav nádražních budov v kraji pošlou dvojnásobnou částku. Některé stavební akce ale museli kvůli složitější přípravě odložit do dalších let.