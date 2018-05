Ďáblík bahenní v Nové Roli nestraší, ale roste

„Je to vzácná drobná rostlina. Roste v okolních tůňkách a v současnosti začíná kvést. Vypadá jako orchidej,“ uvedla starostka Nové Role Jitka Pokorná.

Novorolský rybník Ve vrbičkách má kromě bohaté fauny a flóry také letitou tradici.

„Už v šedesátých letech tam býval rybník, ten pak ale přirozenou cestou zanikl. Teď jsme dostali dotaci na jeho obnovu,“ vysvětlila Pokorná s tím, že od kraje město na rybník dostalo 2,5 milionu korun.

Následně trvalo tři čtvrtě roku, než se vše upravilo tak, aby se do vodní nádrže mohly nasadit ryby. A hlavně, aby se mohl v klidu napustit vodou.

„Rybník plním pomalinku, aby hráz nasála vodu, zpevnila se a připravila na ten tlak. Přestože je úplně nová a dobře konstruovaná, tak bezpečnost je na prvním místě. Mohlo by se jinak stát, že bych vyplavil polovinu Nové Role,“ popsal lesní hospodář Luboš Doležal.

Doporučili zpevnit hráz

Odborníci už na začátku úprav vodní nádrže doporučili vedení města, aby hráz zpevnila pomocí zatravnění. „Uvažovalo se o tom, že se rybník hned napustí. Tehdy nám bylo řečeno odborníky, že máme osít břehy trávou tak, aby drny zpevnily kaolín,“ vysvětlila starostka. Porost už dokonce jednou posekali. Díky tomu se pomalu napouští voda ze skruže.

„Přítok je zatím minimální, ale každý druhý týden se zvednou dvě dluže, destičky v rybniční výpusti, což dělá 28 centimetrů. Hladina tak pomalinku stoupá, což je tak akorát,“ řekl Doležal.

Život v rybníce je už naplno rozběhlý. „Co se týče zooplanktonu, tak ten už je na vysoké úrovni. Proto tam už musí být i ryby, aby bylo vše nějakým způsobem vybalancované,“ popsal stávající situaci Doležal. Místní plotice, oukleje i líni tak mají v rybníku dostatek potravy.

V rybníce zůstaly po bagrování i kořeny starých stromů. Slouží jako přirozený úkryt pro rybičky.

Čeká se návrat skokanů

Kromě ryb a vzácných rostlin si okolí rybníka Ve vrbičkách oblíbil i párek kachen. Ten už hnízdní ve speciální budce přímo na vodě. „Osazovali jsme budky pro kachny. Pro mne to byla úžasná záležitost. Náš lesní hospodář mě při přípravě poučil, že když tam těm kachnám dávám slámu, tak jim tam musím udělat ďolík,“ vzpomínala na práce starostka.

Do budoucna by se do těchto ideálních podmínek měl vrátit i vzácný skokan ostronosý, který žije v nedalekém okolí. „Čekáme a těšíme se na návrat žab. Ty jsou dnes v lese. Hlavně na skokana ostronosého. Ten je opravdu vzácný a chráněný,“ sdělila Pokorná.

V tůňkách kolem rybníka se z pulců brzy vyvinou malé žabičky, které se poté vydají na svou další cestu do lesa. Pulec se v žábu mění měsíc až měsíc a půl. Všechno je však závislé na teplotě vody a prostředí. Tady mají teplo a dostatek potravy. Živí se tím, že okusují tlející trávu.